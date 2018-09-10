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Минское «Динамо» проиграло «Йокериту» в матче КХЛ

11.09.2018 12:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело четвертое кряду поражение на старте чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Минское «Динамо» проиграло «Йокериту» в матче КХЛ

На этот раз зубры были биты на своем льду хоккеистами финского «Йокерита». Открыл счет экс-игрок «Динамо» Платт. Удвоил перевес гостей во втором периоде Грант. В третьем – отличился Йоэнсуу.

Лишь после этого минчане наконец смогли организовать ответный гол – он на счету Хенкеля. Но последнее слово все равно осталось за хоккеистами «Йокерита»: Анттила поразил пустые ворота. 1:4 очередное поражение «Динамо».

12 сентября зубры сыграют дома с хоккеистами московского «Спартака». Будем верить в окончание неудачной серии.

 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело четвертое кряду поражение на старте чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  На этот раз зубры были биты...
 
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