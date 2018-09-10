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Более 100 заключенных совершили побег из тюрьмы в Бразилии

11.09.2018 12:25 — Разное | СТВ  
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Новости Бразилии. Массовый побег совершили заключенные тюрьмы в бразильском штате Параиба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 заключенных совершили побег из тюрьмы в Бразилии

Группа вооруженных людей взорвала ворота пенитенциарного учреждения и открыла огонь по охранникам. Один из стражей порядка получил серьезные ранения.

Более 100 заключенных совершили побег из тюрьмы в Бразилии

В результате нападения из тюрьмы вырвались более сотни преступников. Полицейским удалось выследить и задержать около половины беглецов. Фото остальных опубликовали власти страны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
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Новости Бразилии. Массовый побег совершили заключенные тюрьмы в бразильском штате Параиба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа вооруженных...
 
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