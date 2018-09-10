Белорусские футболисты сыграют сегодня в Лиге наций против сборной Молдовы

Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня второй этап в групповом этапе Лиги наций. Соперником подопечных Игоря Криушенко будет команда Молдовы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что в первом туре белорусы без проблем обыграли Сан-Марино - 5:0. Пока что наша сборная лидирует в своей четверке.

В составе "Белых крыльев" к матчу против Молдовы готовятся 23 хоккеиста.

Вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Ата, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба - «Шахтер», Солигорск), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия), Павел Нехайчик («Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова).

Нападающие: Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия), Евгений Шикавка («Слуцк»).

Молдоване сейчас занимают в рейтинге ФИФА 175-е место. Проблемы сборной, не побеждающей дома уже пять лет, были подтверждены в матче с Люксембургом, который был проигран со счетом 0:4.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 21.45.