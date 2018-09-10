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Хоккейное «Динамо-Минск» представило новую клубную песню – это рэп

11.09.2018 13:13 — Разное | KYKY  
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» представил новую клубную рэп-песню. Ее автор – рэпер Freddy Red, пишет TUT.by. Вживую ее презентовали перед 10 сентября перед началом первого домашнего матча в новом сезоне КХЛ против финского «Йокерита».  

Комментарий Freddy Red, исполнителя и автора текста:

«Написать трек для «Динамо» было интересным опытом, настоящим вызовом. Достаточно сложно было выйти на реальную жизненную историю, которая бы задела каждого, кто слушает эту музыку. В итоге я, кажется, нашел верную тему, во многом благодаря тому, что сам занимался спортом, в том числе, хоккеем. Мы рассказали о простом парне, который прошел долгий путь от первых неуверенных шагов на льду до «Минск-Арены». Когда снимали клип и общались с ребятами из динамовской школы, понял, что мои слова им близки и понятны. Значит, мы попали в цель».

Комментарий Антона Мамоненко, режиссера:

«Это был увлекательный опыт создания полноценного видео в крайне сжатые сроки. Мне кажется, в итоге все получилось. Все участники съемки выкладывались по полной программе, ведь этот клип создавался для «Динамо-Минск» – а это значимый бренд для нашей страны. Идею того, что мы сняли, думаю, объяснять не надо: каждый спортсмен высокого уровня начинал когда-то во дворе, и многие их тех, кто сейчас гоняет шайбу на асфальте, когда-нибудь окажутся на вершине. Надеюсь, наша работа «зайдет» динамовским болельщикам».

Клуб благодарит за участие в съемках клипа и подготовке предматчевого шоу СДЮШОР БФСО «Динамо» – командам 2008 года рождения (тренер Сергей Громов) и 2003 года рождения (тренер Артем Ботвенков), а также персонально Арсению Гуту и Дмитрию Нагорному.

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» представил новую клубную рэп-песню. Ее автор – рэпер Freddy Red, пишет TUT.by. Вживую ее презентовали перед 10 сентября перед началом...
 
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