Нивы молодого агронома из Городка

Любимая работа — счастье. После работы спешить домой — тоже счастье. Самое большое счастье — жить и трудиться на родной земле. Так считает агроном ОАО «Птицефабрика Городок» Владимир Сысоев (на снимке), который после окончания Белорусской государственной сельхозакадемии в 2012 г. вернулся в родные края и трудится здесь. Свою работу мужчина не променяет ни на какую другую.

То, что выберет профессию, связанную с сельским хозяйством, Владимир знал с юношества. Он не представлял себя городским, хотел трудиться в деревне, приносить ей пользу.

— Я родился в Прудке, — рассказывает парень. — Отец ведет фермерское хозяйство, у него научился трактор водить, землю пахать. После окончания СШ № 2 г. Городка поступил в ГГПТКСП им. И.В. Дорощенко, получил профессию механизатора. Выучился на агронома в Лужеснянском аграрном колледже, который окончил с красным дипломом. Получил направление в РСДУП «Улишицы-Агро».

Еще пять лет В. Сысоев посвятил изучению агрономии в сельхозакадемии. Занимался исследовательской деятельностью, защитил две научные работы, обосновал влияние сроков подкоса после спелого клевера сорта «Мирея» и замену протравливания семян лазерной обработкой. Технологии внедрены в практику, а научные работы вошли в сборник. Владимиру предлагали остаться на кафедре растениеводства, но он хотел работать на земле, вернулся на Городокщину. Получил второе высшее образование по специальности «Управление организациями и подразделениями АПК». В нем чувствуется свежий взгляд, энергия, энтузиазм. Владимир Сысоев — перспективный специалист, заслуживший уважение в коллективе.

— В работе, — продолжает собеседник, — помогают полученные знания. Но главное — нельзя быть равнодушным. Труд агронома должен быть созидательным, творческим. Все знания будут бесполезны, если не любить землю и не заботиться о ней. На предприятии сложился хороший коллектив, каждый работник болеет за порученный участок. Полное взаимопонимание — с и. о. главного агронома Алесей Кулешовой. Работать на полях мне нравится. Когда смотришь на выращенный урожай, испытываешь счастье от того, что в него вложена частичка твоего труда.

Рабочий день у Владимира начинается рано утром, а заканчивается порой с первыми звездочками. Он распределяет фронт работ, по карте участков смотрит, какие площади готовы к уборке, посевной, справляется и с зерновыми сеялками — во время сева регулирует настройки сошников, контролирует загрузку семян. Чтобы пустить сеялку на участок, важно правильно подготовить почву. Агроном проверяет и ее готовность после обработки.

— Чуть больше времени зимой, — говорит молодой человек. — Удается побывать на рыбалке. Это любимое занятие как рукой снимает усталость. Стараюсь и родителям помочь, на подворье работы хватает.

Парень мечтает создать крепкую семью, обзавестись собственным жильем на малой родине:

— А как иначе? Я здесь родился, вырос. У меня есть любимое дело. Зачем искать другие места, когда есть родные, — только живи и работай!

Галина КОВАЛЁВА.





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