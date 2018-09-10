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На Городокщине прихорашиваются сёла

11.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В сельсоветах заканчивают работу по исполнению распоряжений райисполкома об установлении на подведомственных территориях малых архитектурных форм, которые придадут им уюта и ярких красок.

Все сельисполкомы включились в работу. Хороший результат – красочные атрибуты благоустроенности в облике малой родины. Творчества и фантазии жителям не занимать.

- С работниками СДК, ФАПа, библиотеки, — говорит председатель Вировлянского сельисполкома Иван Ботян, — собрались вместе, обсудили поставленную задачу. Директор Дома культуры Вера Старовойтова подсказала идею, и вместе включились в ее осуществление.

Вера Васильевна добавила:

- Наша малая архитектурная форма называется «Хор Березки». Ранее мы готовили одноименный концертный номер. Иван Николаевич обеспечил необходимым материалом. В работе помогали топор, пила, краски и трудолюбивые руки. Жители агрогородка охотно принимали участие в создании композиции.

«Хор Березки» украшает площадку около СДК, словно приглашает сельчан остановиться и послушать его пение. Около здания Долгопольского сельисполкома встречают огромные ромашки – предсказатели любви, сделанные из подручных материалов.

Работники Стодолищенского сельисполкома и Дубровской амбулатории реставрируют композицию «Лебединое озеро», на котором поселились грациозные декоративные лебеди, «выкроенные» из автомобильных шин.

В аг. Бычиха оборудовали и поддерживают в надлежащем состоянии детские игровые площадки.

Радостным событием для Пальминки стало открытие в июне новой детской площадки, оборудованной современными комплексами и устройствами для игр.

Интересную задумку воплотили в жизнь в Вайханском сельсовете. Малую архитектурную форму около автобусной остановки в д. Залучье можно назвать «Крестьянский двор». Это целый усадебный ансамбль: здесь разместили колодец с журавлем. Немного дальше – мельница, к которой направляется конь,  запряженный в телегу. На страже стоит аист, охраняющий семейное счастье. Все фигуры аккуратно сделаны из дерева. Управляющий делами сельисполкома Инна Крутова рассказала:

- Мы решили сделать архитектурную форму в деревенском стиле. Работники сельисполкома работали дружно и слаженно, с энтузиазмом: предлагали, советовались. Каждый старался внести свой вклад в общее дело.

Сельисполкомам необходимо справиться с поручением до 14 сентября. Поэтому все стараются выполнить запланированный объем работ в срок. Настоящие патриоты родной земли своими руками создают красоту, вложив в каждый кусочек Городокщины частичку своего таланта и любви к малой родине.

Галина Ковалева

На Городокщине прихорашиваются сёла

Подробнее читайте в №67  от  4.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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В сельсоветах заканчивают работу по исполнению распоряжений райисполкома об установлении на подведомственных территориях малых архитектурных форм, которые...
 
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