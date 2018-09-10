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Новый бюджетный "паркетник" Nissan будет продаваться и на рынке ТС

11.09.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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Японский производитель обнародовал дизайнерские изображения кроссовера Kicks для рынка Индии, у которого имеется ряд ключевых отличий от уже продающейся в Китае, Бразилии, США и Мексике одноименной модели.


Если в основу дебютировавшей еще в 2016 году глобальной версии Kicks легла платформа V альянса Renault-Nissan, то вариант для индийского рынка переедет на «тележку» B0, которая сулит выгоду от унификации c Renault Duster и Kaptur и, в частности, предусматривает использование полного привода. Нам же этот «паркетник» интересен тем, что, как сообщает российская профильная пресса, со временем он доберется до России и, скорее всего, будет предлагаться и в нашей стране.


От глобального варианта Kicks готовящаяся версия для Индии и России будет отличаться слегка «подправленной» внешностью и возросшими габаритами — около 4,4 м против 4,3 м. В Индии, как пишет Autocar India, продажи Kicks начнутся в начале следующего года с двумя моторами на выбор — 1,6-литровым бензиновым с отдачей 106 лошадиных сил или 110-сильным дизелем 1.5. Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика» или вариатор. О том, когда Kicks доберется до рынка ТС, пока ничего неизвестно.

 
 
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Японский производитель обнародовал дизайнерские изображения кроссовера Kicks для рынка Индии, у которого имеется ряд ключевых отличий от уже продающейся в Китае,...
 
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