Минчанин 4 года переделывал деньги Сербии и Зимбабве в евро

Расследование уголовного дела о фальшивомонетничестве завершено Центральным г. Минска отделом Следственного комитета.

Житель Минска на протяжении 4-ех лет при помощи компьютерной техники «превращал» деньги Сербии и Зимбабве в евро. Поддельными купюрами мужчина довольно часто рассчитывался поддельными купюрами, покупал за них фрукты, парфюмерию и другие товары, пишет БЕЛТА .

При задержании у мошенника изъяли 330 купюр различных валют, представленных в основном российскими рублями и евро, а 2 купюры номиналом по 1000 долларов Зимбабве были оригинальными.

Установлено 16 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. Возбуждено уголовное дело.