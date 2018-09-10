Лукашенко: Уровень коррупции в Минздраве зашкаливает и ведет на самый верх

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, по его словам, актуальность совещания вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. "Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями", - подчеркнул Лукашенко.





"С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло - почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной.





Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше, следствие разберется.





Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал", - сказал Лукашенко.





Как пояснил Лукашенко, самое важное - выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств.





В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие. "Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают", - подчеркнул Лукашенко.