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Лукашенко: Уровень коррупции в Минздраве зашкаливает и ведет на самый верх

11.09.2018 13:12 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях пояснил масштабные антикоррупционные мероприятия в этой сфере.

Лукашенко: Уровень коррупции в Минздраве зашкаливает и ведет на самый верх
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, по его словам, актуальность совещания вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. "Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями", - подчеркнул Лукашенко.

"С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло - почти в два раза. К сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. 

Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше, следствие разберется. 

Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал", - сказал Лукашенко.

Как пояснил Лукашенко, самое важное - выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. 

В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие. "Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают", - подчеркнул Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях пояснил масштабные антикоррупционные...
 
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