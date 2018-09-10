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МВД показало найденный у начальника Городейской ТЭЦ арсенал: взрывпакеты, автоматы, гранаты...

11.09.2018 12:52 — Разное | Партизан  
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МВД подтвержило информацию о задержании начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леонида Штейна и опубликовало фото и видео обнаруженного у него арсенала оружия.

МВД показало найденный у начальника Городейской ТЭЦ арсенал: взрывпакеты, автоматы, гранаты...
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Когда машину Штейна остановили вечером 7 сентября в агрогородке Красное Гомельского района, при осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовку неустановленной модели, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра.
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По данному факту Гомельским районным отделом Следственного комитета 8 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Задержанного водворили в изолятор временного содержания УВД Гомельского облисполкома, а в его квартире, гараже и служебном кабинете провели обыски. 

Стражи порядка изъяли там зарегистрированное оружие: два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тыс. патронов различного калибра.


В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий по данному делу был задержан также гражданин из близкого окружения Штейна. При обыске его жилища в Брестской области обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье и незаконно хранящиеся 3 винтовки, 3 гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра.

В настоящее время реализуются оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению источников происхождения столь обширного арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружия, сообшает пресс-служба МВД.



 
 
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МВД подтвержило информацию о задержании начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леонида Штейна и опубликовало фото и видео обнаруженного у него арсенала...
 
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