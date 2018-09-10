ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский рубль падает. Где белорусам сейчас выгоднее покупать бытовую технику?

11.09.2018 12:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российский рубль продолжает снижаться к доллару: накануне он преодолел отметку в 70 российских рублей.

Финансовые аналитики еще в августе прогнозировали: из-за разницы в курсах для белорусов подешевеет российская бытовая техника. Myfin.by посмотрел, как обстоят дела в реальности.

Спойлер: далеко не всегда есть смысл ехать за техникой в Россию. Возможно, это связано и с тем, что наша валюта в последние недели существенно упала и к доллару, и к евро, и даже к российскому рублю.

Мы сравнили цены на аналогичные модели бытовой техники в каталогах Беларуси и России: onliner.by и price.ru.

Телевизор

Сравнивали модель Samsung UE49MU6100U. 

В Беларуси такой телевизор стоит от 1 192 рублей – это $558. В России эта же модель стоит от 41 645 российских рублей – это $604. Таким образом, в Беларуси эту модель можно приобрести с выгодой в $46.

Для большей объективности мы сравнили также стоимость в Беларуси и России модели телевизора LG 49SJ810V.

В Беларуси такой телевизор стоит от 1 537,21 рублей, или $719. В России – от 44 000 российских рублей, или $638. В этом случае в России эта модель стоит на $81 дешевле.

Холодильник

Сравнивали холодильник Bosch KGN39XL2AR.

В каталоге Онлайнера цена этой модели составляет от 1 450 рублей – это $678. В каталоге price.ru – от 27 760 российских рублей, или $402. Разница – $276 в пользу российского каталога.

Стиральная машина

Смотрим стоимость модели LG F1496AD3. 

В Беларуси минимальная цена начинается с 1 063,16 рублей, или $497. В России – с 31 889 российских рублей, или $462. Разница – $35 в пользу покупки в России.

Пылесос

Сравниваем стоимость модели Philips FC6400/01.

В Беларуси такой пылесос стоит от 507,67 рублей, или $237. В России – от 16 400 российских рублей, или $238. Выгода - $1 в пользу покупки в Беларуси.

Микроволновая печь

Для сравнения взяли модель Bosch BEL634GS1.

В каталоге Онлайнера она стоит от 1 250 рублей, или $584. В российском каталоге price.ru – от 32 060 российских рублей, или $465. Таким образом, в России можно купить эту модель с выгодой в $119.

Выводы

В нашем небольшом обзоре мы не учли затраты на транспортировку техники. Не исключено, что выгода из-за этого станет менее ощутимой.

Еще один нюанс: сравнение мы готовили, исходя из поиска в каталогах аналогичных моделей техники. Возможно, в России больший выбор самих моделей и там по сходной цене можно найти продукт, которого пока нет у белорусских продавцов. 

В целом, если у вас появилось желание купить бытовую технику в России, приготовьтесь к кропотливому поиску и внимательным подсчетам. Найти действительно выгодное предложение далеко не всегда будет просто.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль продолжает снижаться к доллару: накануне он преодолел отметку в 70 российских рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Наниматель просит задерживаться на работе, угрожает увольнением". Прав ли работодатель?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика