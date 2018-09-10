Российский рубль падает. Где белорусам сейчас выгоднее покупать бытовую технику?

Myfin.by посмотрел, как обстоят дела в реальности. Финансовые аналитики еще в августе прогнозировали: из-за разницы в курсах для белорусов подешевеет российская бытовая техника.посмотрел, как обстоят дела в реальности.





Спойлер: далеко не всегда есть смысл ехать за техникой в Россию. Возможно, это связано и с тем, что наша валюта в последние недели существенно упала и к доллару, и к евро, и даже к российскому рублю.





Мы сравнили цены на аналогичные модели бытовой техники в каталогах Беларуси и России: onliner.by и price.ru.





Телевизор





Сравнивали модель Samsung UE49MU6100U.





В Беларуси такой телевизор стоит от 1 192 рублей – это $558. В России эта же модель стоит от 41 645 российских рублей – это $604. Таким образом, в Беларуси эту модель можно приобрести с выгодой в $46.





Для большей объективности мы сравнили также стоимость в Беларуси и России модели телевизора LG 49SJ810V.





В Беларуси такой телевизор стоит от 1 537,21 рублей, или $719. В России – от 44 000 российских рублей, или $638. В этом случае в России эта модель стоит на $81 дешевле.





Холодильник





Сравнивали холодильник Bosch KGN39XL2AR.





В каталоге Онлайнера цена этой модели составляет от 1 450 рублей – это $678. В каталоге price.ru – от 27 760 российских рублей, или $402. Разница – $276 в пользу российского каталога.





Стиральная машина





Смотрим стоимость модели LG F1496AD3.





В Беларуси минимальная цена начинается с 1 063,16 рублей, или $497. В России – с 31 889 российских рублей, или $462. Разница – $35 в пользу покупки в России.





Пылесос





Сравниваем стоимость модели Philips FC6400/01.





В Беларуси такой пылесос стоит от 507,67 рублей, или $237. В России – от 16 400 российских рублей, или $238. Выгода - $1 в пользу покупки в Беларуси.





Микроволновая печь





Для сравнения взяли модель Bosch BEL634GS1.





В каталоге Онлайнера она стоит от 1 250 рублей, или $584. В российском каталоге price.ru – от 32 060 российских рублей, или $465. Таким образом, в России можно купить эту модель с выгодой в $119.





Выводы





В нашем небольшом обзоре мы не учли затраты на транспортировку техники. Не исключено, что выгода из-за этого станет менее ощутимой.





Еще один нюанс: сравнение мы готовили, исходя из поиска в каталогах аналогичных моделей техники. Возможно, в России больший выбор самих моделей и там по сходной цене можно найти продукт, которого пока нет у белорусских продавцов.





В целом, если у вас появилось желание купить бытовую технику в России, приготовьтесь к кропотливому поиску и внимательным подсчетам. Найти действительно выгодное предложение далеко не всегда будет просто.