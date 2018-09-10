СМИ: отравителей Скрипаля сдал другой российский агент

Об этом сообщает британский таблоид Daily Express со ссылкой на свои источники во вторник, 11 сентября.





snob.ru , завербованный агент занимал должность в посольстве России в Риме, но реально он собирал секретную информацию о НАТО. Сообщается, что кодовое имя информатора — «Аполлон». Как передает, завербованный агент занимал должность в посольстве России в Риме, но реально он собирал секретную информацию о НАТО. Сообщается, что кодовое имя информатора — «Аполлон».





Российского агента разоблачили сотрудники разведки Ми-6. Тогда он заявил о желании эмигрировать из-за того, что его не устраивала политика президента России Владимира Путина, и уже в начале апреля его вывезли в Великобританию.





Что еще известно:





По данным издания, «Аполлон» предоставил сотрудникам разведки «широкий спектр конфиденциальной информации» о всемирной шпионской сети Москвы. Также утверждается, что он опознал обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова как сотрудников российской разведки и назвал их настоящие имена.





В Ми-6 четыре месяца проверяли маршруты предполагаемых агентов ГРУ, после чего частично раскрыли информацию об их личностях.





Почему это важно:





Лондон озвучил имена подозреваемых спустя полгода расследования, и, более того, обвинил в покушении фактически коллег Скрипаля — сотрудников российских спецслужб.









Отравление Скрипалей:









В марте обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в тяжелом состоянии в торговом центре в британском Солсбери. Эксперты заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Кремль отверг эти обвинения. После нескольких недель в коме Скрипали пришли в себя и их выписали из больницы. Британские спецслужбы не разглашают их нынешнее местонахождение.



