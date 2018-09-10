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СМИ: отравителей Скрипаля сдал другой российский агент
Британская разведка получила данные о предполагаемых отравителях экс-сотрудника Генерального разведывательного управления России (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери от завербованного российского агента.
Об этом сообщает британский таблоид Daily Express со ссылкой на свои источники во вторник, 11 сентября.
Как передает
Российского агента разоблачили сотрудники разведки Ми-6. Тогда он заявил о желании эмигрировать из-за того, что его не устраивала политика президента России Владимира Путина, и уже в начале апреля его вывезли в Великобританию.
Что еще известно:
По данным издания, «Аполлон» предоставил сотрудникам разведки «широкий спектр конфиденциальной информации» о всемирной шпионской сети Москвы. Также утверждается, что он опознал обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова как сотрудников российской разведки и назвал их настоящие имена.
В Ми-6 четыре месяца проверяли маршруты предполагаемых агентов ГРУ, после чего частично раскрыли информацию об их личностях.
Почему это важно:
Лондон озвучил имена подозреваемых спустя полгода расследования, и, более того, обвинил в покушении фактически коллег Скрипаля — сотрудников российских спецслужб.
Отравление Скрипалей:
В марте обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в тяжелом состоянии в торговом центре в британском Солсбери. Эксперты заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Кремль отверг эти обвинения. После нескольких недель в коме Скрипали пришли в себя и их выписали из больницы. Британские спецслужбы не разглашают их нынешнее местонахождение.
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Британская разведка получила данные о предполагаемых отравителях экс-сотрудника Генерального разведывательного управления России (ГРУ) Сергея Скрипаля и его...
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