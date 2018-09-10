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Адвокат: У Сенцова начались необратимые изменения

11.09.2018 12:26 — Разное | Партизан  
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Украинскому режиссеру Олегу Сенцову трудно вставать с кровати. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, который 7 сентября посетил заключенного, здоровью украинца нанесен необратимый вред.

Об этом сообщает радио.Свобода.

Динзе сообщил агентству Associated Press, что состояние Сенцова постоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, что влияет на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».

Он добавил, что Сенцов становится все более слабым, и ему трудно встать с кровати. «Он чувствует медленный спад, несмотря на поддерживающую терапию», – цитирует AP Динзе.

Накануне адвокат рассказал, что сотрудники российской колонии пытаются «переломить» Сенцова, чтобы режиссер прекратил голодовку, передает ukrinform.ru



Напомним, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, которого незаконно приговорили в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев - политзаключенных Кремля.

 
 
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Украинскому режиссеру Олегу Сенцову трудно вставать с кровати. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, который 7 сентября посетил заключенного, здоровью украинца...
 
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