Адвокат: У Сенцова начались необратимые изменения

Свобода . Об этом сообщает радио.





Динзе сообщил агентству Associated Press, что состояние Сенцова постоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, что влияет на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».





Он добавил, что Сенцов становится все более слабым, и ему трудно встать с кровати. «Он чувствует медленный спад, несмотря на поддерживающую терапию», – цитирует AP Динзе.





ukrinform.ru Накануне адвокат рассказал, что сотрудники российской колонии пытаются «переломить» Сенцова, чтобы режиссер прекратил голодовку, передает













Напомним, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, которого незаконно приговорили в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев - политзаключенных Кремля.