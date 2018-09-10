сообщает пресс-служба Следственного комитета. Правоохранители выявили 16 эпизодов, когда мужчина делал на компьютере фальшивые "евро" из сербских динаров и зимбабвийских долларов, а потом сбывал их. Подозреваемым по делу проходит 62-летний минчанин,пресс-служба Следственного комитета. Правоохранители выявили 16 эпизодов, когда мужчина делал на компьютере фальшивые "евро" из сербских динаров и зимбабвийских долларов, а потом сбывал их.





У минчанина обнаружили 330 купюр разных валют — преимущественно российские рубли и евро. При этом две купюры по 1000 долларов Зимбабве были без признаков подделки.





Поддельными деньгами мужчина расплачивался при приобретении фруктов, парфюмерии и других товаров.





Еврорадио , мужчину задержали в мае. Его деятельность с фальшивыми купюрами длилась четыре года. Как сообщало, мужчину задержали в мае. Его деятельность с фальшивыми купюрами длилась четыре года.





Минчанина обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере, а также в изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.





Мужчина находится под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.