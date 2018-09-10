﻿ Минчанин четыре года делал "евро" из сербских динаров и зимбабвийских долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин четыре года делал "евро" из сербских динаров и зимбабвийских долларов

11.09.2018 12:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о фальшивомонетничестве. Оно передано прокурору для направления в суд.
1 из 2

Подозреваемым по делу проходит 62-летний минчанин, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Правоохранители выявили 16 эпизодов, когда мужчина делал на компьютере фальшивые "евро" из сербских динаров и зимбабвийских долларов, а потом сбывал их.

У минчанина обнаружили 330 купюр разных валют — преимущественно российские рубли и евро. При этом две купюры по 1000 долларов Зимбабве были без признаков подделки.

Поддельными деньгами мужчина расплачивался при приобретении фруктов, парфюмерии и других товаров.

Как сообщало Еврорадио, мужчину задержали в мае. Его деятельность с фальшивыми купюрами длилась четыре года.

Минчанина обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере, а также в изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Мужчина находится под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о фальшивомонетничестве. Оно передано прокурору для направления в суд.
 
Новости дня
Новости разные
 
В суде по делу Коржича допрашивают обвиняемых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика