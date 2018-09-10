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Минчанин четыре года делал "евро" из сербских динаров и зимбабвийских долларов
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о фальшивомонетничестве. Оно передано прокурору для направления в суд.
Подозреваемым по делу проходит 62-летний минчанин,
У минчанина обнаружили 330 купюр разных валют — преимущественно российские рубли и евро. При этом две купюры по 1000 долларов Зимбабве были без признаков подделки.
Поддельными деньгами мужчина расплачивался при приобретении фруктов, парфюмерии и других товаров.
Как сообщало
Минчанина обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере, а также в изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
Мужчина находится под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о фальшивомонетничестве. Оно передано прокурору для направления в суд.
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