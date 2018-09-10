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Из показаний обвиняемого: у Коржича был конфликт с сержантом Вяжевичем

11.09.2018 13:37 — Разное | БелТА  
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый Евгений Барановский во время допроса в суде подтвердил, что у рядового Александра Коржича был конфликт с сержантом Антоном Вяжевичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коржич подошел и сказал, что у него какой-то конфликт с Вяжевичем. Я ответил: не обращай внимания, забей", - пояснил обвиняемый.

Также он сообщил, что Коржич обращался к нему с просьбой, "чтобы его никто не трогал". Барановский обещал подумать, но денег точно не брал.

Что касается эпизода в медроте, обвиняемый пояснил, что 17 сентября 2017 года должен был охранять Коржича. В тот день попросил рядового одолжить ему Br20, но у того было лишь Br5. Барановский взял эти деньги и ушел в самоволку. Обещал отдать, когда Коржич выпишется из медроты. После самоволки вернулся в воинскую часть ранним утром, после чего в медроте больше не появлялся.

Также прокурор интересовался эпизодами, касающимися нанесения ударов потерпевшим. Обвиняемый пояснил, что это было "за какие-то поступки, так просто этого не происходило. Если было, все непросто так". При этом обвиняемый утверждает, что в область грудной клетки никогда никого не бил. "В область плеча - были такие случаи, но точно не 40 ударов. Коленом в область бедра - не помню такого. В область шеи никого не бил", - сказал он.

В обвинении делается вывод, что действия обвиняемых повлекли тяжкие последствия - самоубийство Коржича. Барановский считает, что его действия не могли повлечь самоубийство. "Да, превышали власть. Но не могу пояснить, почему следствие сделало такие выводы", - сказал он.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый Евгений Барановский во время допроса в суде подтвердил, что у рядового Александра Коржича был конфликт с сержантом...
 
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