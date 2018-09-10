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В Антарктиде нашли сотни мумий замерзших пингвинов

11.09.2018 14:00 — Разное | Tut.by  
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Биологи нашли в Антарктиде несколько сотен мумифицированных тел пингвинов Адели. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Geophysical Research, кратко о находке сообщает Live Science.


Изображение: Michael Polito / Louisiana State University

Обнаруженные тела — обезвоженные и мумифицированные тушки пингвинов Адели, большинство из них — детеныши. Находку сделали на одном из полуостровов Восточной Антарктиды в 2016 году. Исследователи не указывают общее количество, однако пишут о «поразительно большом количестве» тушек, до 10−15 на квадратный метр.

Тела мертвых пингвинов — обычная находка для Антарктиды. Однако редко можно встретить так много мертвых детенышей. Они хорошо сохранились из-за сухого и холодного климата Антарктиды, исследователям удалось установить их возраст и возможную причину смерти.


Изображение: Yuesong Gao / Institute of Polar Environment / livescience.com

По результатам исследования, птицы погибали на протяжении двух периодов — примерно 750 и 200 лет назад. После массовых смертей пингвины покинули это место.

Авторы работы полагают, что маленькие пингвины гибли из-за обильных дождей и снега, которые шли в этом регионе. Для пингвинят осадки опасны, так как их оперение недостаточно хорошо защищает от влаги. При сильном дожде или снеге они могут промокнуть, простудиться и умереть от переохлаждения.

Вероятно, именно это призошло в 2013—2014 годах, когда из-за непрерывного снегопада погибло абсолютно все потомство огромной 34-тысячной колонии пингвинов. Исследователи полагают, что потепление климата увеличит количество осадков в Антарктиде. Если это произойдет, массовая гибель пингвинов Адели в этом регионе может повториться.

 
 
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После массовых смертей пингвины покинули это место.
 
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