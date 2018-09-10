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Кинотеатр "Победа" выставлен на аукцион
Столичный кинотеатр «Победа» на улице Интернациональной выставлен на аукцион. Информация об этом
Минский городской центр недвижимости выставил на очередной аукцион десяток строений. От КУП «Мінская спадчына» выставлено восемь объектов. Среди них — объект по адресу Интернациональная, 20 (кинотеатр «Победа») площадью 1 112,5 «квадратов».
На сайте центра недвижимости сообщается, что помещения расположены в подвальном этаже (109,4 м2), на первом (942,05 м2) и втором (61,05 м2) этажах. Целевое использование — под объект общественного питания и торговли с кинозалом и иными культурно-развлекательными функциями с наименованием «Победа».
Будущих арендаторов сразу предупреждают, что аренда возможна только если арендатор за свой счет (без последующей компенсации) проведет следующие работы:
— разработку технологической части проектной документации и дизайн проекта интерьеров помещений в историческом стиле с применением элементов и тематики 50-х годов 20-го века, согласует ее с арендодателем;
— закупит материалы и установит внутренние дверные проемы, займется покрытием полов, а также займется финишными внутренними отделочными работами;
— закупит и установит водопровод и канализацию, электроосвещение. При необходимости — установит кондиционирование, телевидение, локально-вычислительную сеть, интернет, систему контроля доступа, видеонаблюдение, охранную сигнализацию;
— профинансирует установку наружной рекламы;
— оплатит услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией.
Начальная цена права заключения договора аренды — 1 344,18 рублей. Срок аренды — 10 лет с момента ввода здания в эксплуатацию. Аукцион состоится 14 сентября.
Директор предприятия «Мінская спадчына» Александр Кохан комментировать выставление кинотеатра на аукцион журналисту TUT.BY отказался.
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Напомним, 8 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал
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Будущих арендаторов сразу предупреждают, что аренда возможна только если арендатор за свой счет (без последующей компенсации) проведет многие ремонтные работы.
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