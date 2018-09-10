Столичный кинотеатр «Победа» на улице Интернациональной выставлен на аукцион. Информация об этом появилась на сайте Минского городского центра недвижимости. Напомним, что с 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции.





Минский городской центр недвижимости выставил на очередной аукцион десяток строений. От КУП «Мінская спадчына» выставлено восемь объектов. Среди них — объект по адресу Интернациональная, 20 (кинотеатр «Победа») площадью 1 112,5 «квадратов».

На сайте центра недвижимости сообщается, что помещения расположены в подвальном этаже (109,4 м2), на первом (942,05 м2) и втором (61,05 м2) этажах. Целевое использование — под объект общественного питания и торговли с кинозалом и иными культурно-развлекательными функциями с наименованием «Победа».

Будущих арендаторов сразу предупреждают, что аренда возможна только если арендатор за свой счет (без последующей компенсации) проведет следующие работы:

— разработку технологической части проектной документации и дизайн проекта интерьеров помещений в историческом стиле с применением элементов и тематики 50-х годов 20-го века, согласует ее с арендодателем;

— закупит материалы и установит внутренние дверные проемы, займется покрытием полов, а также займется финишными внутренними отделочными работами;

— закупит и установит водопровод и канализацию, электроосвещение. При необходимости — установит кондиционирование, телевидение, локально-вычислительную сеть, интернет, систему контроля доступа, видеонаблюдение, охранную сигнализацию;

— профинансирует установку наружной рекламы;

— оплатит услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией.

Начальная цена права заключения договора аренды — 1 344,18 рублей. Срок аренды — 10 лет с момента ввода здания в эксплуатацию. Аукцион состоится 14 сентября.

Директор предприятия «Мінская спадчына» Александр Кохан комментировать выставление кинотеатра на аукцион журналисту TUT.BY отказался.

Полный график кинопремьер Минска

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Напомним, 8 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш : у каждого участника есть возможность получить 3 парных билета на концерт Басты, который состоится в « Минск-Арене » 27 октября. Счастливчики смогут попасть бесплатно на танцпол. Победители будут объявлены 14 сентября.