Пригород столицы давно не радовал новыми проектами. Но на днях стартовали продажи квартир в ЖК «Янтарь» в Фаниполе. Два панельных мапидовских девятиэтажных дома расположатся вдоль дороги. Самая дешевая квартира в ЖК обойдется покупателю в 35,4 тысячи долларов.



Рендер застройщика

Строительство нового жилого комплекса развернулось вдоль шестиполосной трассы Р1, в 17 километрах (10 минутах на автомобиле) от Минска.



Расположение комплекса — вдоль трассы.

О застройщике говорит паспорт объекта.





Заказчик входит в группу компаний «NVV Group», в которой также есть довольно известный ООО «Пригородстройинвест».

Планировки квартир — лучшие у МАПИДа. Например, в «однушке» лоджия примыкает к кухне, раздельный санузел, в коридоре есть «аппендикс» для гардероба.





Есть три варианта двушек, в том числе и с комнатами на разные стороны дома.

В трехкомнатных квартирах предусмотрена кладовая. На первых этажах у жильцов будут мини-погреба на лоджиях.





В первых двух подъездах застройщик предлагает квартиры с минимальной отделкой — с сантехникой, плиткой на полу в санузлах, с обоями под покраску, ламинатом.

Цены зависят от метража жилья и от отделки. В однокомнатных квартирах квадратный метр предлагается по 870−980 долларов, в двухкомнатных — по 840−950, в трехкомнатных — 880−910 долларов за квадратный метр по курсу нацбанка. Продают жилье по облигациям, достроить первый дом обещают уже в августе 2019 года.