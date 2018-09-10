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В Фаниполе начали продавать квартиры в панельном ЖК "Янтарь"

11.09.2018 13:47 — Разное | Tut.by  
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Пригород столицы давно не радовал новыми проектами. Но на днях стартовали продажи квартир в ЖК «Янтарь» в Фаниполе. Два панельных мапидовских девятиэтажных дома расположатся вдоль дороги. Самая дешевая квартира в ЖК обойдется покупателю в 35,4 тысячи долларов.


Рендер застройщика

Строительство нового жилого комплекса развернулось вдоль шестиполосной трассы Р1, в 17 километрах (10 минутах на автомобиле) от Минска.


Расположение комплекса — вдоль трассы.

О застройщике говорит паспорт объекта.


Заказчик входит в группу компаний «NVV Group», в которой также есть довольно известный ООО «Пригородстройинвест».

Планировки квартир — лучшие у МАПИДа. Например, в «однушке» лоджия примыкает к кухне, раздельный санузел, в коридоре есть «аппендикс» для гардероба.


Есть три варианта двушек, в том числе и с комнатами на разные стороны дома.

В трехкомнатных квартирах предусмотрена кладовая. На первых этажах у жильцов будут мини-погреба на лоджиях.


В первых двух подъездах застройщик предлагает квартиры с минимальной отделкой — с сантехникой, плиткой на полу в санузлах, с обоями под покраску, ламинатом.

Цены зависят от метража жилья и от отделки. В однокомнатных квартирах квадратный метр предлагается по 870−980 долларов, в двухкомнатных — по 840−950, в трехкомнатных — 880−910 долларов за квадратный метр по курсу нацбанка. Продают жилье по облигациям, достроить первый дом обещают уже в августе 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Дома станут вдоль дороги. Цена "квадрата" 840-980 долларов
 
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