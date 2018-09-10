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Латвийские нефтепроводы могут стать белорусскими
11.09.2018 13:44 — Разное | Ежедневник
фото: delfi.lv
Латвия уже 27 лет независима де факто, а споры о правах собственности на оставшуюся в трубопроводах с советских времен буферную нефть все еще продолжаются.
Через несколько лет после остановки транзита российской нефти владелец трубопровода LatRosTrans выкачал из него технологическую нефть и продал ее.
Белорусское предприятие "Полоцктранснефть "Дружба"" подало в суд иск, так как считает находящуюся в принадлежащих LatRosTrans нефтепроводах технологическую нефть своей собственностью, пишет
Теперь все зависит от решения Верховного суда, который должен решить, принимать ли кассационную жалобу. Если она будет отклонена, вступит в силу решение Латгальского окружного суда от 7 июня 2018 года, и Беларусь руками латвийского суда получит собственность стратегического значения.
Тогда LatRosTrans должен будет выплатить ей 67 млн евро, что невозможно сделать из прошлогодней прибыли в размере 1,7 млн евро. В случае неплатежеспособности предприятия трубопроводы перейдут в собственность Беларуси.
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Латвия уже 27 лет независима де факто, а споры о правах собственности на оставшуюся в трубопроводах с советских времен буферную нефть все еще продолжаются.
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