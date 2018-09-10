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Поэт Дмитрий Быков впервые приедет в Минск

11.09.2018 14:10 — Разное | Tut.by  
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16 декабря в зале Дворца культуры профсоюзов состоится творческий вечер Дмитрия Быкова — поэта, писателя, журналиста, просветителя, одного из авторов проекта «Гражданин поэт». Это будет его первый творческий вечер в Минске.


Дмитрий Быков родился и вырос в Москве. Карьеру журналиста начинал в середине 80-х в газете «Собеседник», параллельно работал учителем в школе, с 1991 года — член Союза писателей России. На сегодняшний день он является профессором кафедры мировой культуры и литературы МГИМО (У) МИД России, ведущий программ на телеканале «Дождь» и радио «Эхо Москвы».

Быков является автором романов, рассказов, поэзии, а также биографий Владимира Маяковского, Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Максима Горького. Его произведения неоднократно удостаивались Международной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких, премии «Национальный бестселлер» и других.

Одним из наиболее резонансных проектов с участием Дмитрия Быкова стал выходивший в интернете видеоцикл «Гражданин поэт», в рамках которого написанные им стихи в жанре политической сатиры, выдержанные в стилистике известных поэтов прошлого, читал Михаил Ефремов. Выпуски собрали миллионы просмотров на YouTube.

Впрочем, Быков — это не только награды и литературные труды, лекции и видеопроекты. Это, прежде всего, ироничный интеллектуал: талантливый, независимо мыслящий и готовый высказывать непривычные идеи и взгляды, смотреть под другим углом и побуждать к этому свою аудиторию. В рамках творческой встречи в Минске он прочитает поэзию и прозу, расскажет о малоизвестных моментах своей жизни и, конечно же, ответит на вопросы зрителей.

16 декабря — ДК Профсоюзов — 19:00

Билеты: от 27,50 руб.

Купить билет

***

Напомним, 8 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш: у каждого участника есть возможность получить 3 парных билета на концерт Басты, который состоится в «» 27 октября. Счастливчики смогут попасть бесплатно на танцпол. Победители будут объявлены 14 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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16 декабря в зале Дворца культуры профсоюзов состоится творческий вечер Дмитрия Быкова - поэта, писателя, журналиста, просветителя, одного из авторов проекта...
 
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