"Курс доллара на этой неделе может превысить 2,2 рубля". Эксперт - о ситуации на валютном рынке

Белорусский рубль продолжает падать по отношению к доллару, евро и российскому рублю. Нацвалюта сегодня на торгах приближаясь к историческому максимуму февраля 2016 года. Эксперт прогнозирует, что будет с курсом белорусского рубля на предстоящей неделе.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На торгах 11 сентября доллар вырос до 2,1673 рубля, евро — до 2,5187 рубля, российский рубль — до 3,0966 белорусского рубля (за 100 российских рублей).

— Технически важно то, что котировки доллара к «белорусу», как мы и предполагали на прошлой неделе, превысили принципиальный уровень 2.1140 BYN. Сейчас следующей целью и ограничением роста выступает уровень 2.2062, а рубеж 2.1000−2.1140 является поддержкой при возможной коррекции, — отмечает ведущий аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман. — Европейская валюта, находящаяся в относительной слабости против доллара, по этой причине и к белорусскому рублю растет медленнее «американца». Ослабление белоруса к российскому рублю может продолжиться, и целью данного снижения выступает уровень 0.0300. Здесь многое может определиться в зависимости от решений российского ЦБ.

Эксперт считает, что сейчас сложилась такая ситуация, когда «против белорусского рубля практически все».

— Это и общее напряжение на рынках рисковых активов и валют развивающихся стран, и снижение российского рубля из-за ожидания новых санкций США, — говорит эксперт. -Кроме того, есть и внутренние белорусские причины. Замедление темпов роста экономики Беларуси во многом связано с ослаблением российского рубля. Оно приводит к уменьшению валютной выручки экспортеров из Беларуси. Поэтому есть условия для сдерживания курса национальной валюты, происходившего в последние месяцы. Все это в совокупности способно ещё более ослабить белорусский рубль.

Эксперт считает, что «с точки зрения внешних событий в экономическом календаре на текущей неделе важный день — четверг 13 сентября».

— В США выйдут данные по потребительской инфляции, способные повлиять на доллар. И состоится заседание Европейского центробанка, способное конкретизировать перспективы денежной политики ЕЦБ и курса евро. В пятницу 14 сентября состоится заседание ЦБ России. Даже если он не поднимет свою ключевую ставку, что представляется наиболее вероятным сценарием, регулятор может обозначить более жёсткую риторику, чтобы предотвратить падение рубля.