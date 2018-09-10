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"Курс доллара на этой неделе может превысить 2,2 рубля". Эксперт - о ситуации на валютном рынке

11.09.2018 14:09 — Разное | Tut.by  
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Белорусский рубль продолжает падать по отношению к доллару, евро и российскому рублю. Нацвалюта сегодня на торгах приближаясь к историческому максимуму февраля 2016 года. Эксперт прогнозирует, что будет с курсом белорусского рубля на предстоящей неделе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На торгах 11 сентября доллар вырос до 2,1673 рубля, евро — до 2,5187 рубля, российский рубль — до 3,0966 белорусского рубля (за 100 российских рублей).

— Технически важно то, что котировки доллара к «белорусу», как мы и предполагали на прошлой неделе, превысили принципиальный уровень 2.1140 BYN. Сейчас следующей целью и ограничением роста выступает уровень 2.2062, а рубеж 2.1000−2.1140 является поддержкой при возможной коррекции, — отмечает ведущий аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман. — Европейская валюта, находящаяся в относительной слабости против доллара, по этой причине и к белорусскому рублю растет медленнее «американца». Ослабление белоруса к российскому рублю может продолжиться, и целью данного снижения выступает уровень 0.0300. Здесь многое может определиться в зависимости от решений российского ЦБ.

Эксперт считает, что сейчас сложилась такая ситуация, когда «против белорусского рубля практически все».

— Это и общее напряжение на рынках рисковых активов и валют развивающихся стран, и снижение российского рубля из-за ожидания новых санкций США, — говорит эксперт. -Кроме того, есть и внутренние белорусские причины. Замедление темпов роста экономики Беларуси во многом связано с ослаблением российского рубля. Оно приводит к уменьшению валютной выручки экспортеров из Беларуси. Поэтому есть условия для сдерживания курса национальной валюты, происходившего в последние месяцы. Все это в совокупности способно ещё более ослабить белорусский рубль.

Эксперт считает, что «с точки зрения внешних событий в экономическом календаре на текущей неделе важный день — четверг 13 сентября».

— В США выйдут данные по потребительской инфляции, способные повлиять на доллар. И состоится заседание Европейского центробанка, способное конкретизировать перспективы денежной политики ЕЦБ и курса евро. В пятницу 14 сентября состоится заседание ЦБ России. Даже если он не поднимет свою ключевую ставку, что представляется наиболее вероятным сценарием, регулятор может обозначить более жёсткую риторику, чтобы предотвратить падение рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперт прогнозирует, что будет с курсом белорусского рубля на предстоящей неделе.
 
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