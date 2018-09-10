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МТС продлил акцию на "Безлимит на соцсети" и "Безлимит на мессенджеры"

11.09.2018 14:07 — Разное | Tut.by  
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Оператор МТС продлил акцию на услуги «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры», сообщается на сайте компании.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новые абоненты МТС при подключении на тарифы линейки «4G» получают скидку в 100% на услуги «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры» на 90 дней, а также 50% скидку на ежемесячную абонентскую плату на аналогичный период.

Бонусы продлеваются и для действующих абонентов МТС: при переходе на тарифы линейки «4G» пользователи получают скидку в 50% на услуги «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры» также в течение 90 дней.

Акция продлится до 28 февраля 2019 года. Подробнее о ней можно узнать по ссылке.

«Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры» предоставляют неограниченный объем трафика для пользования социальными сетями Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, ОК Live, Twitter и мессенджерами Viber, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Стоимость услуг — 2 рубля в месяц.

Активировать услуги могут абоненты не только тарифов линейки «4G», но и тарифных планов «Близкий», «Особый», «Детский», ULTRA, «Гостевой 7», «Гостевой 30».

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Бонусы продлеваются как для новых, так и для действующих абонентов.
 
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