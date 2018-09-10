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Нацбанк Беларуси разместил на внутреннем рынке годовые облигации на $36,3 млн под $3,9%

11.09.2018 14:18 — Разное | Интерфакс  
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Национальный банк Беларуси (НББ) во вторник разместил в ходе аукциона процентных ставок валютные облигации на $36,3 млн со сроком обращения 1 год под 3,9% годовых, сказано в сообщении НББ.

К аукциону были приняты 7 заявок от 6 участников со ставками от 3,8961% до 3,9015% годовых на сумму $36,3 млн. НББ удовлетворил все предложения участников по средневзвешенной ставке 3,9% годовых. Данную ставку НББ выдерживает в ходе 5 последних аукционов.

С начала текущего года НББ провел 17 успешных аукционов по размещению облигаций в долларах США, в ходе которых привлек почти $520 млн. С начала текущего года стоимость заимствований Нацбанка на внутреннем рынке выросла с 3,3% до 3,9% годовых.

Привлекаемые на внутреннем рынке валютные средства НББ направляет на поддержание золотовалютных резервов в условиях регулярных выплат по внешнему госдолгу.

Очередной аукцион по размещению валютных облигаций НББ проведет 25 сентября, в ходе которого планируется привлечь $40 млн.

ЗВР Беларуси на 1 сентября 2018 года составили $7 млрд 246,4 млн, сократившись с начала года на 0,9%. С начала года на погашение внешнего и внутреннего долга в иностранной валюте направлено более $3,95 млрд.

 
 
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Национальный банк Беларуси (НББ) во вторник разместил в ходе аукциона процентных ставок валютные облигации на $36,3 млн со сроком обращения 1 год под 3,9% годовых,...
 
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