Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения.

На должность заместителя министра здравоохранения согласован Борис Андросюк, сообщает госагентство БелТА .

Николай Куденьчук согласован на должность генерального директора производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника". В должности генерального директора торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "Белфармация" будет работать Валентина Игнатенко.

Как сообщалось, Комитет государственно безопасности Беларуси вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор "Белмедтехника" Александр Шарак, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

В середине августа А. Лукашенко подверг критике бывшего вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения.

"Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет", - сказал президент в ходе рабочей поездки в Оршанский район.

Позднее, 18 августа, А.Лукашенко обновил правительство Беларуси, в том числе своего поста лишился и В.Жарко, вместо него назначен Игорь Петришенко.