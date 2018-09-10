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Лукашенко поручил "выкорчевать до основания" коррупцию в здравоохранении и "докопаться" до главных ее организаторов

11.09.2018 13:29 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях объяснил проведение масштабных антикоррупционных мероприятий в данной сфере, сообщает пресс-служба главы государства.

"С прошлого года мне стала поступать информация о том, что количество дел коррупционного характера в медицине резко возросло - почти в два раза", - сказал А.Лукашенко на совещании во вторник.

По словам президента, к сожалению, факты коррупции случаются везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. "Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до министерства здравоохранения, а может быть и выше, следствие разберется", - подчеркнул глава государства.

"Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал", - продолжил А.Лукашенко.

Как отметил президент, важно было "выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств". В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие. "Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают", - подчеркнул он.

А.Лукашенко констатировал, что последние полгода все общество было взбудоражено положением дел, которое сложилось в медицине. "Я хотел, чтобы все знали эту информацию и не было сетующих: "Зачем так жестко?". Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства", - обратил внимание глава государства.

При этом президент заметил, что не хочет, чтобы эти громкие правонарушения негативно повлияли на отношение общества к белорусскому здравоохранению. "Такие случаи ни в коей мере не должны бросать тень на честных и порядочных работников здравоохранения, врачей, медсестер. И естественно, порядочных людей в нашей системе большинство", - сказал он.

В данной связи глава государства потребовал, чтобы никто не был наказан зря. "Но тот, кто запутался в коррупционной паутине, - мы его оттуда вытащим и определим туда, где он должен быть. Ни для кого это не является секретом, я об этом говорю часто", - подчеркнул А.Лукашенко.

Президент  также похвалил КГБ за то, что они "при всей масштабности оперативных мероприятий сработали спокойно и аккуратно". "Я думаю, что и другие структуры могут этот опыт заимствовать, чтобы не ломать организации, не хватать кого попало, чтобы организации, насколько это возможно, работали, потому что там трудятся люди. А невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности", - подытожил А.Лукашенко.

Как сообщалось, Комитет государственно безопасности Беларуси вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий (в его тайниках обнаружено около $500 тыс.), главврачи ряда больниц.

В середине августа президент подверг критике бывшего вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения.

"Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет", - сказал А.Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршанский район.

Позднее, 18 августа, президент обновил правительство Беларуси, в том числе своего поста лишился и В.Жарко, вместо него назначен Игорь Петришенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях объяснил проведение масштабных...
 
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