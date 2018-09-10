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Спасатели обнаружили за сутки пятерых потерявшихся в лесах

11.09.2018 14:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Спасатели обнаружили за сутки пятерых потерявшихся в лесах
Фото из открытых источников

В Россонском районе возле деревни Янковичи потерялась пенсионерка 1955 года рождения. В поисках были задействованы в том числе сотрудники милиции и местные жители. В 19.40 женщину обнаружили спасатели, она не пострадала. Еще два грибника заблудились вечером в лесу возле деревни Гороватка Витебского района. Их удалось обнаружить за полчаса.

Спасатели обнаружили за сутки пятерых потерявшихся в лесах Свисток, пакет и мобильник. Эти вещи могут спасти жизнь в лесу

Около 16.00 спасатели приступили к поиску двух женщин, которые заблудились в лесу возле деревни Козлы Горецкого района. Тремя часами ранее они пошли за грибами и потерялись. Примерно через час женщины вышли на звук спецмашины, в медпомощи не нуждались.

МЧС рекомендует перед выходом в лес изучить карту местности, иметь при себе телефон, лекарства, сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения.

Проверить свои знания о действиях, если заблудились в лесу, можно в мобильном приложении МЧС "Помощь рядом".

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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За минувшие сутки спасатели обнаружили пятерых потерявшихся в лесах, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
 
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