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ВИДЕОФАКТ. Выступление Дениса Майданова и группы «Чайф». Лазерное шоу и фейерверк
11.09.2018 — Разное | Soligorsk News
27 августа 2018 13:37 9195
ВИДЕОФАКТ. Выступление Дениса Майданова и группы "Чайф". Лазерное шоу и фейерверк/
Предлагаем вам просмотреть нарезку концерта Дениса Майданова, группы «Чайф» и видео фейерверка.
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"Солигорск - Новости"
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27 августа 2018 13:37 9195 ВИДЕОФАКТ. Выступление Дениса Майданова и группы...
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