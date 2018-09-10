|
Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.
11.09.2018 — Разное | Soligorsk News
26 августа 2018 23:30 11496
Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.
Солигорск ярко и с большим размахом празднует свои главные праздники — 60- ый день рождения и День шахтера. Субботний вечер для солигорчан закончился праздничным концертом звезд белорусской и русской эстрады, лазерным шоу и традиционным фейерверком.
На большой солигорской сцене пред зрителями выступили Ядвига Поплавская, Алексей Хлестов, Искуи Абалян, группа «ДаВинчи» и другие популярные артисты. На концерте жители и гости города смогли сполна зарядиться энергией и позитивом.
Одной из самой ожидаемой части гала-концерта стало выступление Дениса Майданова и группы «Чайф». Со сцены прозвучали хиты из репертуаров всех времен.
Продолжило праздник лазерное шоу. Следует отметить, что шоу подобного рода в Солигорске устраивалось впервые. В унисон лазерным лучам в небо взмыл фейерверк. Все действие происходило под музыкальное сопровозжение.
А те, кому не спалось ночью могли отправиться на openair-дискотеку QUATTRO.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 августа 2018 23:30 11496 Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)