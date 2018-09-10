

Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Солигорск ярко и с большим размахом празднует свои главные праздники — 60- ый день рождения и День шахтера. Субботний вечер для солигорчан закончился праздничным концертом звезд белорусской и русской эстрады, лазерным шоу и традиционным фейерверком.

На большой солигорской сцене пред зрителями выступили Ядвига Поплавская, Алексей Хлестов, Искуи Абалян, группа «ДаВинчи» и другие популярные артисты. На концерте жители и гости города смогли сполна зарядиться энергией и позитивом.









Одной из самой ожидаемой части гала-концерта стало выступление Дениса Майданова и группы «Чайф». Со сцены прозвучали хиты из репертуаров всех времен.

Продолжило праздник лазерное шоу. Следует отметить, что шоу подобного рода в Солигорске устраивалось впервые. В унисон лазерным лучам в небо взмыл фейерверк. Все действие происходило под музыкальное сопровозжение.













А те, кому не спалось ночью могли отправиться на openair-дискотеку QUATTRO.







