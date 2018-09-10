ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.

11.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

26 августа 2018 23:30 11496

Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Солигорск ярко и с большим размахом празднует свои главные праздники — 60- ый день рождения и День шахтера. Субботний вечер для солигорчан закончился праздничным концертом звезд белорусской и русской эстрады, лазерным шоу и традиционным фейерверком.

Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.

На большой солигорской сцене пред зрителями выступили Ядвига Поплавская, Алексей Хлестов, Искуи Абалян, группа «ДаВинчи» и другие популярные артисты. На концерте жители и гости города смогли сполна зарядиться энергией и позитивом.

Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.
Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.

Одной из самой ожидаемой части гала-концерта стало выступление Дениса Майданова и группы «Чайф». Со сцены прозвучали хиты из репертуаров всех времен.

Продолжило праздник лазерное шоу. Следует отметить, что шоу подобного рода в Солигорске устраивалось впервые. В унисон лазерным лучам в небо взмыл фейерверк. Все действие происходило под музыкальное сопровозжение.

Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.
Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.
Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.

А те, кому не спалось ночью могли отправиться на openair-дискотеку QUATTRO.

Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.
Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так завершился второй день празднования Дня города.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 августа 2018 23:30 11496 Большой концерт, лазерное шоу и фейерверк. Так...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Победа» выставлена на аукцион – покупателю ставят много условий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика