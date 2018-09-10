Теперь Солигорск оберегает покровительница шахтеров



В Солигорске открыли сквер и ротонду со скульптурой святой Варвары Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Аккуратные дорожки, благородные деревья и кустарники, стильные фонари – бывший пустырь не узнать. В центре нового сквера – златоглавая, в тон куполам собора, появилась ротонда с белыми колоннами. А в рамках праздничных мероприятий появилась тут и скульптура святой Варвары. Эта великомученица, покровительница всех шахтеров, согласно преданию, уберегает от внезапной смерти. Такая святая очень актуальна в нашем городе, где шахтеры круглосуточно, отправляясь на работу, рискуют своей жизнью, ведь шахтерский труд – небезопасен и травматичен.

На мероприятии по закладке нового сквера и ротонды со скульптурой святой Варвары выступил председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко, который подчеркнул важность для каждого солигорчанина семьи. Ведь разве может состояться благополучный город, если нет любви и верности, если нет радости в семьях. Знаковым событием для всех работников «Беларуськалия» назвал появление скульптуры Варвары генеральный директор предприятия Иван Головатый.

Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний объяснил собравшимся, какие смыслы несет скульптура и изображения на барельефе. В одной руке святая держит крест, осеняя им шахтеров, благословляя на спуск под землю, в другой руки у Варвары – фонарь, который является и символом света, и как атрибут, необходим при работе в шахте. На барельефе изображены шахтеры и их семьи.









Ротонда была окроплена, православные верующие помолились, чтобы в шахтерской столице всё было благополучно. Как символ чистоты и верности, в небо выпустили стайку белых голубей. Хор детей из воскресной школы исполнил добрые композиции про любовь, верность, Петра и Февронью. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовало руководство города, заместитель председателя Минского облисполкома Виктор Сиренко, ветераны труда организаций и предприятий города.

Для сведения жителей города, так оперативно и быстро работы по благоустройству территории возле собора, закладке сквера, по воздвижению ротонды провели работники СУ-149 стройтреста № 3 Ордена Октябрьской революции.

Пусть святая Варвара оберегает наш город от всего плохого!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Эдуард КИДЯЕВ.