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EPAM Systems третий год подряд один из крупнейших работодателей в украинской IT-отрасли

11.09.2018 14:21 — Разное | Ежедневник  
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EPAM Systems третий год подряд один из крупнейших работодателей в украинской IT-отрасли

Один из крупнейших мировых IT-разработчиков и дистрибуторов программного обеспечения EPAM Systems, созданный уроженцами Беларуси, возглавляет список крупнейших работодателей IT-отрасли Украины уже на протяжении трех лет – с июля 2015 года.

Согласно данным украинского специализированного портала dou.ua, за первое полугодие 2018 года число сотрудников компании EPAM Systems в украинских офисах (в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Виннице) выросло на 200 и составило 5 700 человек. На занимающего второе место разработчика SoftServe в середине июля работали 5 379 программистов и других специалистов, на компанию Luxsoft – 3 925 человек. «Украинская» EPAM Systems разместила вакансии еще на 250 специалистов, пишет zautra.by.

Компания EPAM Systems занимает лидирующее место на украинском IT-рынке со второй половины 2015 года, когда по числу сотрудников она опередила тогдашних лидеров – российский Luxsoft и украинский SoftServe.

В рейтинг 50 крупнейших работодателей украинской IT-индустрии вошли еще два белорусских разработчика.

45- е место, потеряв пять позиций, занимает Wargaming. В киевском офисе компании работают 405 человек. Замыкает топ-50 компания Intetic Inc., у которой в центрах разработки в Киеве, Львове и Харькове занято 329 сотрудников.

В августе рейтинг крупнейших работодателей IT-отрасли в Беларуси опубликовал портал dev.by. EPAM Systems в нем тоже заняла первое место ориентировочно с 9 600 сотрудниками в Минске и всех областных центрах страны. Wargaming, чей центр находится в Минске, занял второе место (2 200 специалистов).

В первую пятерку крупнейших работодателей в самой передовой отрасли страны вошли также белорусские IT-холдинги IBA Group, Itransition и iTechArt Group.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из крупнейших мировых IT-разработчиков и дистрибуторов программного обеспечения EPAM Systems, созданный уроженцами Беларуси, возглавляет список крупнейших...
 
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