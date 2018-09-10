ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience

11.09.2018 14:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience
Евгений Гончар / АиФ

8 июня 1948 года в Германии был зарегистрирован первый автомобиль Porsche. На протяжении долгих лет маленькая компания из Штутгарта  упорно трудилась, благодаря чему сегодня о Porsche знают во всем мире. Спустя 70 лет после выпуска модели 356 автомобильная компания обзавелась внушительным количеством удачных проектов. Cayenne, 911, Boxster – эти названия знает даже ребенок.

Раз в год в год в Минск из Германии приезжает колонна Porsche в топовых комплектациях. Это тестовый парк автомобилей, который путешествует по Европе, чтобы дать возможность клиентам компании, а также представителям СМИ опробовать весь модельный ряд автопроизводителя. Поэтому, получив уникальную возможность проехаться за рулем хотя бы одной модели Porsche под руководством сертифицированного инструктора, я сразу же согласился.

В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience
На фото:инструктруктор, прибывший в Минск вместе с тестовыми автомобилями. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Перед началом занятия Porsche Driving Experience всех участников проинформировали о том, как себя следует вести во время движения в колонне автомобилей. «Это не спортивное соревнование, поэтому безопасность прежде всего. Стоит также понимать о том, что ехать мы будем по дорогам общего пользования, - отметил инструктруктор, прибывший в Минск вместе с тестовыми автомобилями. – Двигаясь в колонне, между машинами нужно держать дистанция около 25 метров. Сильно разгоняться, ровно как и отставать друг от друга – запрещается. Все перемещения на дороге осуществляем по моей команды».

Panamera Turbo Sport Turismo

В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience
Тестовый парк автомобилей путешествует по Европе, чтобы дать возможность клиентам компании, а также представителям СМИ опробовать весь модельный ряд автопроизводителя. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

После короткого, но крайне емкого инструктажа участники мероприятия устремились к автомобилям, желая урвать лакомый кусочек. Первым автомобилем мне удалось взять Panamera Turbo Sport Turismo. Хоть многие фанаты Porsche и недолюбливают эту модель, утверждая, что это ненастоящий спорткар – на деле это, пожалуй, самый комфортный универсал, в котором мне довелось побывать. Оно и не удивительно, ведь цены на автомобиль начинаются от 170 тыс. евро.

В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience
Салон каждой модели Porsche выглядит роскошно. А с главной сенсорной панелью справится даже ребенок. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Создавая этот автомобиль, компания Porsche постаралась сохранить характерный для немецкой марки динамичный внешний вид транспортного средства. Таким образом, получился красивый и резвый автомобиль, в который легко может поместиться 4 человека. При этом пассажиры на заднем сидении точно не будут чувствовать себя лишним грузом – места для них предостаточно. Кроме того, удивляет и размер багажника у Sport Turismo – его объем составляет 520 литров, что для автомобиля со спортивным характером и характеристиками – большая редкость.

По умолчанию Panamera Turbo Sport Turismo оборудована управляемыми задними колесами, интеллектуальной системой подавления крена,  адаптивным круиз-контролем и трехкамерной пневмоподвеской. Под капотом у автомобиля установлен V8 на 550 лошадиных сил. Разгон до сотни у этого автомобиля занимает 3,8 секунд, а со спортивным пакетом – всего 3,6.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Следующим по очереди стал Panamera Turbo S E-Hybrid, который, как и предыдущий автомобиль, оборудован V8 на 550 лошадиных сил. Вот только в  этой модели мотору помогает еще и  100-киловаттный электромотор. Таким образом, общая отдача гибридного авто - 680 лошадиных сил. Бешеные цифры, впрочем, как и цена автомобиля – за него придется отдать 200 тыс. евро.

В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience
На дороге, напичканный доверху электронными блоками, Turbo S E-Hybrid ведет себя превосходно. При управлении автомобилем сразу замечаешь, что «гибридность» тут не только на словах, но и на деле. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

На дороге, напичканный доверху электронными блоками, Turbo S E-Hybrid ведет себя превосходно. При управлении автомобилем сразу замечаешь, что «гибридность» тут не только на словах, но и на деле – в обычном режиме машина трогается безмолвно, а заявленный производителем расход топлива на 100 километров – 2,9 литра. При этом до сотни полноприводный хетчбэк разгоняется за 3,4.

Как отметили организаторы мероприятия «Порше Центр Минск», Porsche всерьез смотрит в сторону дальнейшего массового перехода на электромобили. Уже совсем скоро состоится презентация Taycan, автомобиля, который продемонстрирует последние технологии в области автомобилестроения, и, возможно, сможет превзойти электромобиль Tesla.

Porsche 911 Carrera 4S

Последним автомобилем, на котором удалось проехаться, стал Porsche 911 Carrera 4S. И именно за рулем 911-го мне и хотелось оказаться с самого начала, так как это тот же культовый автомобиль из прошлого века, который я хотел еще подростком, только уже в новой оболочке.

В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience
Наличие полного привода на Porsche 911 Carrera 4S можно распознать по светодиодной полоске, которая соединяет заднюю оптику. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Садясь в Carrera 4S, сразу же понимаешь, что посадка у 911 модели значительно ниже, чем у других автомобилей Porsche. Салон автомобиля также сдержаннее, чем в других моделях немецкого производителя. А многочисленные сенсорные панели управления заменены на обычные физические переключатели. Но в случае с 911 это лишь придает ей тот самый спортивный характер, за который ее так любят.

Приводит в движение Carrera 4S 3-литровый турбодвигатель. Мощность мотора – 420 лошадиных сил. До 100 км/ч спорткарт разгоняется за 4 секунды. При этом с пакетом Sport Сhrono эта процедура займет 3,8 секунды.

В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience
С каждым водителем в колонне поддерживалась связь по рации. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Впечатления от машины просто невероятные. Porsche 911 Carrera 4S – это не просто автомобиль, а  настоящий аттракцион. Детский восторг и невероятный драйв обеспечен каждому владельцу этого красавца. Вот только станет таким счастливцем не каждый – стоимость автомобиля начинается от 134 тыс. евро.

В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience
В нашей колонне также были Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo, Porsche 718 Boxster GTS и Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Фото: АиФ/ Евгений Гончар

В нашей колонне также были Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo, Porsche 718 Boxster GTS и Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Конечно, все привезенные из Германии автомобили были безупречны. Не удивительно, что многие автолюбители на нашей планете хотят присоединиться к клубу обладателей Porsche. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямо из Германии в белорусскую столицу пригнали колонну заряженных автомобилей легендарной марки Porsche. Клиентам и журналистам выпал шанс опробовать новые...
 
Новости дня
Новости разные
 
EPAM Systems третий год подряд один из крупнейших работодателей в украинской IT-отрасли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика