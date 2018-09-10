В Минске прошло занятие Porsche Driving Experience

8 июня 1948 года в Германии был зарегистрирован первый автомобиль Porsche. На протяжении долгих лет маленькая компания из Штутгарта упорно трудилась, благодаря чему сегодня о Porsche знают во всем мире. Спустя 70 лет после выпуска модели 356 автомобильная компания обзавелась внушительным количеством удачных проектов. Cayenne, 911, Boxster – эти названия знает даже ребенок.

Раз в год в год в Минск из Германии приезжает колонна Porsche в топовых комплектациях. Это тестовый парк автомобилей, который путешествует по Европе, чтобы дать возможность клиентам компании, а также представителям СМИ опробовать весь модельный ряд автопроизводителя. Поэтому, получив уникальную возможность проехаться за рулем хотя бы одной модели Porsche под руководством сертифицированного инструктора, я сразу же согласился.



На фото:инструктруктор, прибывший в Минск вместе с тестовыми автомобилями. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Перед началом занятия Porsche Driving Experience всех участников проинформировали о том, как себя следует вести во время движения в колонне автомобилей. «Это не спортивное соревнование, поэтому безопасность прежде всего. Стоит также понимать о том, что ехать мы будем по дорогам общего пользования, - отметил инструктруктор, прибывший в Минск вместе с тестовыми автомобилями. – Двигаясь в колонне, между машинами нужно держать дистанция около 25 метров. Сильно разгоняться, ровно как и отставать друг от друга – запрещается. Все перемещения на дороге осуществляем по моей команды».

Panamera Turbo Sport Turismo



Тестовый парк автомобилей путешествует по Европе, чтобы дать возможность клиентам компании, а также представителям СМИ опробовать весь модельный ряд автопроизводителя. Фото: АиФ / Евгений Гончар

После короткого, но крайне емкого инструктажа участники мероприятия устремились к автомобилям, желая урвать лакомый кусочек. Первым автомобилем мне удалось взять Panamera Turbo Sport Turismo. Хоть многие фанаты Porsche и недолюбливают эту модель, утверждая, что это ненастоящий спорткар – на деле это, пожалуй, самый комфортный универсал, в котором мне довелось побывать. Оно и не удивительно, ведь цены на автомобиль начинаются от 170 тыс. евро.



Салон каждой модели Porsche выглядит роскошно. А с главной сенсорной панелью справится даже ребенок. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Создавая этот автомобиль, компания Porsche постаралась сохранить характерный для немецкой марки динамичный внешний вид транспортного средства. Таким образом, получился красивый и резвый автомобиль, в который легко может поместиться 4 человека. При этом пассажиры на заднем сидении точно не будут чувствовать себя лишним грузом – места для них предостаточно. Кроме того, удивляет и размер багажника у Sport Turismo – его объем составляет 520 литров, что для автомобиля со спортивным характером и характеристиками – большая редкость.

По умолчанию Panamera Turbo Sport Turismo оборудована управляемыми задними колесами, интеллектуальной системой подавления крена, адаптивным круиз-контролем и трехкамерной пневмоподвеской. Под капотом у автомобиля установлен V8 на 550 лошадиных сил. Разгон до сотни у этого автомобиля занимает 3,8 секунд, а со спортивным пакетом – всего 3,6.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Следующим по очереди стал Panamera Turbo S E-Hybrid, который, как и предыдущий автомобиль, оборудован V8 на 550 лошадиных сил. Вот только в этой модели мотору помогает еще и 100-киловаттный электромотор. Таким образом, общая отдача гибридного авто - 680 лошадиных сил. Бешеные цифры, впрочем, как и цена автомобиля – за него придется отдать 200 тыс. евро.



На дороге, напичканный доверху электронными блоками, Turbo S E-Hybrid ведет себя превосходно. При управлении автомобилем сразу замечаешь, что «гибридность» тут не только на словах, но и на деле. Фото: АиФ / Евгений Гончар

На дороге, напичканный доверху электронными блоками, Turbo S E-Hybrid ведет себя превосходно. При управлении автомобилем сразу замечаешь, что «гибридность» тут не только на словах, но и на деле – в обычном режиме машина трогается безмолвно, а заявленный производителем расход топлива на 100 километров – 2,9 литра. При этом до сотни полноприводный хетчбэк разгоняется за 3,4.

Как отметили организаторы мероприятия «Порше Центр Минск», Porsche всерьез смотрит в сторону дальнейшего массового перехода на электромобили. Уже совсем скоро состоится презентация Taycan, автомобиля, который продемонстрирует последние технологии в области автомобилестроения, и, возможно, сможет превзойти электромобиль Tesla.

Porsche 911 Carrera 4S

Последним автомобилем, на котором удалось проехаться, стал Porsche 911 Carrera 4S. И именно за рулем 911-го мне и хотелось оказаться с самого начала, так как это тот же культовый автомобиль из прошлого века, который я хотел еще подростком, только уже в новой оболочке.



Наличие полного привода на Porsche 911 Carrera 4S можно распознать по светодиодной полоске, которая соединяет заднюю оптику. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Садясь в Carrera 4S, сразу же понимаешь, что посадка у 911 модели значительно ниже, чем у других автомобилей Porsche. Салон автомобиля также сдержаннее, чем в других моделях немецкого производителя. А многочисленные сенсорные панели управления заменены на обычные физические переключатели. Но в случае с 911 это лишь придает ей тот самый спортивный характер, за который ее так любят.

Приводит в движение Carrera 4S 3-литровый турбодвигатель. Мощность мотора – 420 лошадиных сил. До 100 км/ч спорткарт разгоняется за 4 секунды. При этом с пакетом Sport Сhrono эта процедура займет 3,8 секунды.



С каждым водителем в колонне поддерживалась связь по рации. Фото: АиФ / Евгений Гончар

Впечатления от машины просто невероятные. Porsche 911 Carrera 4S – это не просто автомобиль, а настоящий аттракцион. Детский восторг и невероятный драйв обеспечен каждому владельцу этого красавца. Вот только станет таким счастливцем не каждый – стоимость автомобиля начинается от 134 тыс. евро.



В нашей колонне также были Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo, Porsche 718 Boxster GTS и Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Фото: АиФ / Евгений Гончар

В нашей колонне также были Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo, Porsche 718 Boxster GTS и Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Конечно, все привезенные из Германии автомобили были безупречны. Не удивительно, что многие автолюбители на нашей планете хотят присоединиться к клубу обладателей Porsche.