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В Атакамской впадине обнаружили не известных ранее рыб-сверххищников

11.09.2018 14:39 — Разное | Tut.by  
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В Атакамском желобе обнаружены три новых вида глубоководных рыб. Биологи представят их на конференции Challenger, кратко о находке сообщает сайт Ньюкаслского университета.


Изображение: ncl.ac.uk

Найденные рыбы относятся к семейству Липаровых (Liparidae), они также известны как морские слизни. Новые виды предварительно назвали атакамскими морскими слизнями — розовым, голубым и пурпурным.

Эти рыбы живут на глубине между 6500 и 7500 метрами и охотятся на многочисленных беспозвоночных. У самих же морских слизней нет ни естественных врагов, ни конкурентов. В своей среде эти рыбы находятся на вершине пищевой цепочки, то есть являются сверххищниками.


Изображение: ncl.ac.uk

Морские слизни маленькие, почти прозрачные, у них нет чешуи. Тела этих рыб имеют студенистую консистенцию, что помогает жить при экстремально высоком давлении. Самые твердые элементы — это кости во внутреннем ухе (они помогают держать равновесие), и зубы. Вне воды их тела исключительно хрупкие.

Команде исследователей удалось поймать одну из рыб при помощи ловушки с приманкой. Специалисты смогли ее сохранить и сейчас описывают находку в деталях для научной публикации.

Перуанско-Чилийский (Атакамский) желоб находится в Тихом океане вдоль западного побережья Южной Америки. Его длина — около 6000 км, а глубина — более 8000 м. Исследователи Ньюкаслского университета университета изучают обитателей впадины при помощи аппаратов с HD-видеокамерами и ловушками. Во время последнего погружения модуль отснял более 100 часов видео и сделал более 11 тысяч фотографий.

 
 
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Эти рыбы живут на глубине между 6500 и 7500 метрами и охотятся на многочисленных беспозвоночных.
 
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