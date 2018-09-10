Тюнингованные автоматы и целый арсенал гранат: какое оружие изъяли в Городее

У начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината сотрудниками МВД был изъят целый арсенал оружия : два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тысяч патронов различного калибра. 42.TUT.BY изучил фотографии обнаруженного арсенала и выбрал наиболее интересные экспонаты.

АК-74

На фотографии видны сразу два автомата Калашникова АК-74, один со стандартным пластиковым прикладом и без обвеса. Второй заметно тюнингован: установлен телескопический приклад, бросается в глаза его кустарная установка, возможно, владелец не смог купить необходимый переходник для его установки.





Оптика установлена при помощи бокового крепления, такое легко купить в Интернете. Также автомат укомплектован прибором бесшумной стрельбы (ПБС). Такой стоял на вооружении разведывательно-диверсионных частей и подразделений войсковой разведки в СССР.

АКС74У

Укороченный автомат Калашникова отличается высокой мобильностью и возможностью скрытного ношения, предназначен для боя на коротких дистанциях. Оружие заметно подверглось тюнингу.

Например, установлен приклад UAS-AK. Такой находится в свободной продаже — используется для тюнинга охотничьего ружья «Сайга». Также владелец снабдил АКСУ коллиматорным прицелом Aimpoint Micro H-1. А еще у автомата было заменено стандартное цевье и произведены другие усовершенствования.





Пистолеты Макарова и ТТ

Пистолет Макарова использовался, в основном, в правоохранительных органах. В целом оружие надежное, больших проблем с ним не было, единственное, что не устраивало милицию — небольшое останавливающее действие пули патрона 9×18, дальность стрельбы (эффективно метров на 15−20), а также малое количество патронов в магазине — всего 8.

Тульский Токарева, он же ТТ, отличается настильностью траектории и высоким пробивным действием остроконечной пули — она способна пробить армейскую каску или легкие бронежилеты.

В войну были выпущены сотни тысяч этих пистолетов, после войны их выпускали тоже, доведя общее количество до 1 740 000. Не все они были пристреляны и проведены по пулегильзотеке. Получалось чистое оружие, которое отследить было невозможно. С развалом СССР со складов участились хищения ТТ. Новые, в масле, они пользовались большой популярностью у криминала.

Светозвуковые гранаты «Зря» и «Пламя»

В основном эти гранты используются для проведения полицейских спецопераций, пресечения массовых беспорядков и прочего. В целом гранаты пожаробезопасны и безосколочны с безопасным расстоянием два метра.

Сила звукового воздействия доходит до 172 дБ (звук свыше 172 дБ может вызвать кровоизлияние, 190 дБ и выше — перфорацию барабанных перепонок) и вспышки яркостью до 60 млн кДж.

Основной фактор воздействия такого оружия — яркая световая вспышка (диапазон яркости: 2,5−7,5 млн свечей, время ослепления может достигать 20−30 секунд) и звук взрыва (165−185 дБ, время потери слуха -4−6 часов).

Кроме этих предметов на фото есть корпуса гранат РГД-5, но сказать боевые они ли учебные — сложно. Кроме того, мы заметили дисковые магазины от пистолета-пулемета ППШ и ручного пулемета ДП (Дегтярева пехотный).