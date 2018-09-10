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Новый театральный сезон в Кореличах откроет моноспектакль «PineBar»

11.09.2018 — Разное | Полымя  
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13 сентября 2018 года любителей театра ожидает удивительный осенний подарок.

Новый театральный сезон в Кореличах откроет моноспектакль «PineBar»

Кореличский районный Центр культуры и народного творчества приглашает на моноспектакль «PineBar».

Режиссером-постановщиком выступил Михаил Башко, вдохновленный произведением Дианы Балыко.

Зрители станут свидетелями трогательной и завораживающей истории. Главная героиня Мария Харитонова перенесет присутствующих в мир своих воспоминаний, пронизанных любовью и горечью утраты. Здесь слова гармонично дополнят движения, и Мария выплескнет свою боль и душу в танце.

Начало спектакля в 17.30.

Вход свободный.

 
 
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13 сентября 2018 года любителей театра ожидает удивительный осенний подарок. Кореличский районный Центр культуры и народного творчества приглашает на моноспектакль
 
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