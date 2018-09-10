Новый театральный сезон в Кореличах откроет моноспектакль «PineBar»

13 сентября 2018 года любителей театра ожидает удивительный осенний подарок.
Кореличский районный Центр культуры и народного творчества приглашает на моноспектакль «PineBar».
Режиссером-постановщиком выступил Михаил Башко, вдохновленный произведением Дианы Балыко.
Зрители станут свидетелями трогательной и завораживающей истории. Главная героиня Мария Харитонова перенесет присутствующих в мир своих воспоминаний, пронизанных любовью и горечью утраты. Здесь слова гармонично дополнят движения, и Мария выплескнет свою боль и душу в танце.
Начало спектакля в 17.30.
Вход свободный.