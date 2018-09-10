С 15 сентября изменится движение на Кобринском мосту

Из-за своеобразного «горлышка» (незаконченного подземного пешеходного перехода) движение будет осуществляться: по направлению «Центр-Восток» — по одной полосе, которая будет раздваиваться и переходить в двухполосную дорогу.
И по направлению «Восток-Центр» — по одной полосе.
В итоге движение по новому путепроводу будет осуществляться по трем полосам: две – в сторону микрорайона «Восток», одна – в противоположную сторону.
Сегодня строители занимаются устройством ограждений на пешеходной дорожке, которая расположится на путепроводе вдоль проезжей части (по направлению «Восток-Центр»). Она берет начало с улицы Сикорского, поднимается на путепровод и спускается к ул. МОПРа.
Также обращаем внимание, что в связи с проведением работ по переустройству контактной сети 14 сентября троллейбусы по Кобринскому путепроводу будут ездить до 22.00.
Предлагаем автолюбителям более подробно ознакомиться с изменениями в организации дорожного движения на Кобринском путепроводе, которые грядут с 15 сентября, и, вооружившись данной информацией, планировать свой маршруты заранее.
Приносим извинения за временные неудобства в связи с реконструкцией объекта.