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С 15 сентября изменится движение на Кобринском мосту

11.09.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 15 сентября движение на Кобринском путепроводе будет осуществляться только по новой части.Обращаем внимание автолюбителей: старый Кобринский мост будет полностью перекрыт.

Движение будет организовано следующим образом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58747.php

С 15 сентября изменится движение на Кобринском мосту

Из-за своеобразного «горлышка» (незаконченного подземного пешеходного перехода) движение будет осуществляться: по направлению «Центр-Восток» — по одной полосе, которая будет раздваиваться и переходить в двухполосную дорогу.

И по направлению «Восток-Центр» — по одной полосе.

В итоге движение по новому путепроводу будет осуществляться по трем полосам: две – в сторону микрорайона «Восток», одна – в противоположную сторону.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58747.php

С 15 сентября изменится движение на Кобринском мосту

Данная мера вынужденная и связана со строительством подземного перехода, а именно продолжением установки железобетонных конструкций.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58747.php

С 15 сентября изменится движение на Кобринском мосту


В планах строителей закончить работы по подземному переходу на новой части путепровода в течение двух недель при благоприятных погодных условиях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58747.php

С 15 сентября изменится движение на Кобринском мосту

С грядущей субботы перемены коснутся и организации пешеходного движения на Кобринском путепроводе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58747.php

С 15 сентября изменится движение на Кобринском мосту


Сегодня строители занимаются устройством ограждений на пешеходной дорожке, которая расположится на путепроводе вдоль проезжей части (по направлению «Восток-Центр»). Она берет начало с улицы Сикорского, поднимается на путепровод и спускается к ул. МОПРа.

Также обращаем внимание, что в связи с проведением работ по переустройству контактной сети 14 сентября троллейбусы по Кобринскому путепроводу будут ездить до 22.00.

Предлагаем автолюбителям более подробно ознакомиться с изменениями в организации дорожного движения на Кобринском путепроводе, которые грядут с 15 сентября, и, вооружившись данной информацией, планировать свой маршруты заранее.

Приносим извинения за временные неудобства в связи с реконструкцией объекта.

 
 
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С 15 сентября движение на Кобринском путепроводе будет осуществляться только по новой части.Обращаем внимание автолюбителей: старый Кобринский мост будет...
 
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