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«Бесплатный сыр» – в интернете

11.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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«Бесплатный сыр» – в интернете

Сижу вот и переживаю. Ещё бы, самолично отказался от своего счастья. Какого, не знаю. Может, от денег…

Утром на мой электронный адрес пришло письмо от какой-то zvinessa@ с завлекающим текстом «Ваш эл.адрес выиграл» И активная ссылка: «…подробности». В подарки судьбы не верю. Через полчаса с почтового сервиса yandex снова прилетел почтовый «голубь счастья» – «Ваш логин победил». И снова предлагают по активной ссылке «Узнать подробнее» зайти за выигрышем. Поверить в такую «пруху» было просто невозможно. Интересуюсь у начальника управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома Виктора Чикунова – может, и нет в письмах ничего страшного? Он ответил:

– Народ настолько доверчив, что пересылает деньги бог знает кому и куда. Главное, до последнего верит в честность различного рода мошенников и лохотронщиков. Правоохранители области только в июле месяце приняли от граждан почти десяток обращений за помощью в розыске злоумышленников и возврате денег. К примеру, студентка Мозырского государственного педагогического университета в социальной сети нашла нужный ей товар. 21 июня перечислила со своей карточки на виртуальный карт-счёт российской платёжной системы «Qiwi банк» за него почти 850 рублей. Продавец пообещал отправить товар сразу после предоплаты. Девушка ждала его почти месяц, а потом обратилась с заявлением в РОВД.

Недавно возбудили очередное уголовное дело по факту мошенничества. 28-летний рабочий одного из заводов и 33-летний администратор частного медучреждения из Гомеля получили СМСсообщения о выигрыше новеньких автомашин «Toyota Land Cruiser». Только надо малость – заплатить определённую сумму. Причём одному деньги надо было перевести за доставку иномарки в Минск (якобы там пройдёт церемония награждения). Второй решил взять выигрыш деньгами. И здесь нет проблем – оплатите 2% от суммы выигрыша за перевод денег. Мужчины перевели на российский карт-счёт без малого по 3000 рублей каждый. Теперь и этим «победителям» будет пытаться помочь милиция. Вероятность возврата денег – под большим вопросом.

Советую, в любом случае, если поняли, что вас провели и товара, будь то аппарат сотовой связи, одежда, электроника и др., вы не получите – обращайтесь за помощью в правоохранительные органы.

Игорь ГРИШКЕВИЧ,

официальный представитель УВД Гомельского облисполкома.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сижу вот и переживаю. Ещё бы, самолично отказался от своего счастья. Какого, не знаю. Может, от денег… Утром на мой электронный адрес пришло письмо от...
 
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