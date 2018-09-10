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Александр Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления
11.09.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
– Местное самоуправление, управление регионами — это весьма важная в современном мире тема. И то, что Совет Европы уделяет этому большое внимание, дорогого стоит. И мы хотели бы поближе познакомиться с вашим опытом, поэтому тесно сотрудничаем с конгрессом, – отметил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что круглый стол, который пройдет в Совете Республики, принесет определенную пользу не только Беларуси, но и в целом Европе, а также самому конгрессу. Президент Беларуси поблагодарил Гудрун Мослер-Тернстрем за возможность провести в Минске подобное мероприятие.
– Я хочу вас заверить, что мы сделаем все для того, чтобы оно было успешным, — сказал белорусский лидер.
Глава государства обратил внимание, что у Беларуси есть опыт межрегионального сотрудничества с Россией, Украиной, странами Балтии в рамках трансграничных программ.
– Осенью у нас состоятся два крупных мероприятия. В октябре — встреча руководителей регионов России (Форум регионов Беларуси и России. — Прим. БЕЛТА), а затем в конце месяца — Форум регионов Беларуси и Украины. Я с удовольствием хочу пригласить вас, если у вас будет время, на эти мероприятия. И вы увидите уже осязаемые результаты от регионального сотрудничества, – отметил Президент.
Он добавил, что готов обсудить любые вопросы, которые есть у председателя конгресса. В свою очередь Гудрун Мослер-Тернстрем отметила, что круглый стол — только начало сотрудничества в сфере местного самоуправления.
Она подчеркнула открытость взаимодействия сторон, а также то, что обеим структурам есть чему поучиться друг у друга.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы — консультативный орган, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов.
Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Беларуси имеет статус приглашенного наблюдателя в Конгрессе местных и региональных властей.
Совет Республики совместно с КМРВ 11-12 сентября проводят в Минске круглый стол по актуальным вопросам местного самоуправления. В мероприятии участвуют представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавляет делегацию председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы готов продолжать сотрудничество с Беларусью
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы готов продолжать сотрудничество с Беларусью. Об этом заявила председатель конгресса Гудрун Мослер-Тернстрем по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
– Мы сошлись во мнении, что местное самоуправление имеет огромное значение, потому что с него начинается государственное управление. Мы также обсуждали то успешное сотрудничество, которое установилось между Советом Европы и Советом Республики. И я хотела бы отметить, что мы надеемся на продуктивное продолжение этих отношении, – сказала она.
Председатель конгресса добавила, что круглый стол, который пройдет в Совете Республики, будет посвящен вопросам местного самоуправления.
– Мы будем обсуждать различные модели самоуправления с нашими партнерами из Беларуси и различные пути работы, – уточнила она.
Гудрун Мослер-Тернстрем заявила, что будет рада приехать на форумы регионов Беларуси и России, Беларуси и Украины, которые пройдут в октябре, если это позволит ее рабочий график.
– Я верю, что связи нужно устанавливать с людьми, нужно общаться и знакомиться. Потому что личное общение — это хорошая отправная точка для развития каких-то более масштабных отношений. Буду рада приехать и пообщаться, — сказала председатель.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы — консультативный орган, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов.
Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Беларуси имеет статус приглашенного наблюдателя в Конгрессе местных и региональных властей.
Совет Республики совместно с КМРВ 11-12 сентября проводят в Минске круглый стол по актуальным вопросам местного самоуправления. В мероприятии участвуют представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавляет делегацию председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем.
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Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем...
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