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На пляжах Таиланда нашли ядовитых морских змей

11.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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На пляжах Таиланда нашли ядовитых морских змей

На пляжах острова Пхукет в Таиланде обнаружили ядовитых морских змей, пишет издание The Phuket News. Змей видели на пляжах Патонг и Най-Янг.

В связи с этим спасатели призывают отдыхающих быть осторожными. При этом они уверяют, что будут следить за безопасностью туристов.

Один из местных жителей по имени Хомсан Фансангиам нашел опасную змею на пляже Най-Янг еще на прошлой неделе. Он снял свою находку на видео.

«Я нашел морскую змею где-то около  3-4 часов дня на пляже Най-Янг, недалеко от международного аэропорта Пхукета. Я не знал, что делать, и хочу, чтобы туристы были предупреждены о том, что в этой местности объявились морские змеи».

По словам президента клуба Phuket Lifeguard Club, бывает, что морских змей можно повстречать на пляже. Но большая часть из них уже недееспособна, так как не может выжить на суше. Однако отдыхающим нужно быть осторожными с ними, так как змеи эти ядовиты. Он призвал не дотрагиваться до них даже палкой. Если все же укуса избежать не удалось, что об этом нужно незамедлительно сообщить спасателям, чтобы те оказали первую помощь.

Источник: sb.by

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На пляжах острова Пхукет в Таиланде обнаружили ядовитых морских змей, пишет издание The Phuket News. Змей видели на пляжах Патонг и Най-Янг. В связи с этим...
 
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