Белорусский рубль продолжает стремительно девальвироваться

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В частности, курс доллара вырос на 0,0216 рубля - до 2,1673 BYN/USD.Курс евро подскочил сразу на 0,0210 рубля - до 2,5187 BYN/EUR.Курс российского рубля поднялся всего на 0,0038 рубля - до 3,0966 BYN/100 RUB.В целом по итогам торгов валютная корзина подорожала ещё на 0,34%.