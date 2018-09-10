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Белорусский рубль продолжает стремительно девальвироваться
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара вырос на 0,0216 рубля - до 2,1673 BYN/USD.
Курс евро подскочил сразу на 0,0210 рубля - до 2,5187 BYN/EUR.
Курс российского рубля поднялся всего на 0,0038 рубля - до 3,0966 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов валютная корзина подорожала ещё на 0,34%.
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По итогам валютных торгов белорусский рубль девальвировался ко всем основным валютам.
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