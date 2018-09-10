Адвокат: У Сенцова начались необратимые изменения

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Об этом сообщает радиосообщил агентству Associated Press, что состояниепостоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, что влияет на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».Он добавил, что Сенцов становится все более слабым, и ему трудно встать с кровати.– цитирует AP Динзе.Накануне адвокат рассказал, что сотрудники российской колонии пытаются «переломить» Сенцова, чтобы режиссер прекратил голодовку, передаетРанее сестра Сенцовасообщила, что он уже написал завещание.Напомним, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, которого незаконно приговорили в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев - политзаключенных Кремля.