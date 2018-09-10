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Адвокат: У Сенцова начались необратимые изменения
Фото: Reuters
Об этом сообщает радио
Дмитрий Динзе сообщил агентству Associated Press, что состояние Олега Сенцова постоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, что влияет на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».
Он добавил, что Сенцов становится все более слабым, и ему трудно встать с кровати. «Он чувствует медленный спад, несмотря на поддерживающую терапию», – цитирует AP Динзе.
Накануне адвокат рассказал, что сотрудники российской колонии пытаются «переломить» Сенцова, чтобы режиссер прекратил голодовку, передает
Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он уже написал завещание.
Напомним, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, которого незаконно приговорили в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев - политзаключенных Кремля.
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Украинскому режиссеру Олегу Сенцову трудно вставать с кровати.
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