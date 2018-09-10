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Виктор Лукашенко запасся вышиванками
Бело-красно-белую палатку попросили убрать после публикаций в сети. Фото Вадима Замировского, TUT.BY
В продолжение темы нападок силовиков на бело-красно-белый флаг Павел Белоус опубликовал в
Валерий Есипенок рассказал «Салідарнасці», что ту историю вспомнил в связи с произошедшим во время празднования Дня города в Минске. По его словам, магазин «Мой модны кут» установил в городке ремесленников бело-красно-белую палатку, но простояла она только в субботу:
— Мы паставілі намёт каля стэлы. Дзень прастаялі, а пасля прыйшлі арганізатары і папрасілі на другі дзень не выстаўляцца.
Владельца магазина такой поворот событий удивил, так как летом в Витебске на «Славянском базаре» он продавал тот же ассортимент из палатки. Тогда и случилась история со старшим сыном Лукашенко.
— Прыйшоў да нас з сям’ёй і аховай. Доўга разглядалі тавар, было бачна, што іх насамрэч зацікавіла. Віктар Лукашэнка казаў, што ў нас, у адрозненне ад Украіны, не так шырока прадстаўленая прадукцыя ў нацыянальным стылі.
По словам Валерия Есипенка, гости купили несколько вышиванок, а Виктор Лукашенко сказал, что такого магазина, как «Мой модны кут», не хватало на купальском фестивале в Александрии.
«Прыбярыце Пагоню!»
Валерий Есипенок стал не единственным продавцом, столкнувшимся на День города с претензиями властей. Как написал на своей странице в Фейсбуке владелец бренда
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Несколько показательных историй от продавцов сувениров в национальном стиле.
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