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Виктор Лукашенко запасся вышиванками

11.09.2018 13:20 — Разное | UDF  
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Бело-красно-белую палатку попросили убрать после публикаций в сети. Фото Вадима Замировского, TUT.BY
Несколько показательных историй от продавцов сувениров в национальном стиле.

В продолжение темы нападок силовиков на бело-красно-белый флаг Павел Белоус опубликовал в Фейсбуке услышанную от владельца магазина «Мой модны кут» Валерия Есипенка историю о том, как к тому на «Славянском базаре» подошел Виктор Лукашенко и купил несколько вышиванок.

Валерий Есипенок рассказал «Салідарнасці», что ту историю вспомнил в связи с произошедшим во время празднования Дня города в Минске. По его словам, магазин «Мой модны кут» установил в городке ремесленников бело-красно-белую палатку, но простояла она только в субботу:

— Мы паставілі намёт каля стэлы. Дзень прастаялі, а пасля прыйшлі арганізатары і папрасілі на другі дзень не выстаўляцца.

Владельца магазина такой поворот событий удивил, так как летом в Витебске на «Славянском базаре» он продавал тот же ассортимент из палатки. Тогда и случилась история со старшим сыном Лукашенко.

— Прыйшоў да нас з сям’ёй і аховай. Доўга разглядалі тавар, было бачна, што іх насамрэч зацікавіла. Віктар Лукашэнка казаў, што ў нас, у адрозненне ад Украіны, не так шырока прадстаўленая прадукцыя ў нацыянальным стылі.

По словам Валерия Есипенка, гости купили несколько вышиванок, а Виктор Лукашенко сказал, что такого магазина, как «Мой модны кут», не хватало на купальском фестивале в Александрии.


«Прыбярыце Пагоню!»

Виктор Лукашенко запасся вышиванками

Валерий Есипенок стал не единственным продавцом, столкнувшимся на День города с претензиями властей. Как написал на своей странице в Фейсбуке владелец бренда belarusam.by Владимир Романович, 8 сентября представительница местной администрации настояла на том, чтобы с лотка спрятали сувениры с изображением герба «Пагоня».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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