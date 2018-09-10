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Возле Комаровки поставят памятник корове за $125 тысяч. Деньги соберут по всей стране
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Министерство сельского хозяйство разослало в Мингорисполком и облисполкомы документ с требованием «обеспечить финансовые средства на памятник корове согласно приказу руководителя страны»,
Облисполкомы должны собрать деньги в определенных долях. Обычно такие приказы спускаются ниже, в том числе в частные фирмы. По данным журналистов, памятник корове должен появится возле Комаровского рынка в Минске. Его сделают из бронзы. Скульптор – Николай Байрачный. Кстати, решение, что установят именно такой памятник,
Обоснованность суммы в Министерстве сельского хозяйства объяснить не смогли, сказав, что занимаются только взысканием средств.
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Министерство сельского хозяйство разослало в Мингорисполком и облисполкомы документ с требованием «обеспечить финансовые средства на памятник корове согласно...
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