Возле Комаровки поставят памятник корове за $125 тысяч. Деньги соберут по всей стране

Министерство сельского хозяйство разослало в Мингорисполком и облисполкомы документ с требованием «обеспечить финансовые средства на памятник корове согласно приказу руководителя страны», пишет «Наша Нiва». Стоимость памятника – 275 тысяч рублей, что по нынешнему курсу составляет около 125 тысяч долларов.

Облисполкомы должны собрать деньги в определенных долях. Обычно такие приказы спускаются ниже, в том числе в частные фирмы. По данным журналистов, памятник корове должен появится возле Комаровского рынка в Минске. Его сделают из бронзы. Скульптор – Николай Байрачный. Кстати, решение, что установят именно такой памятник, приняли еще в марте 2015 года. Почему процесс затянулся на три с половиной года, неизвестно.

Обоснованность суммы в Министерстве сельского хозяйства объяснить не смогли, сказав, что занимаются только взысканием средств.