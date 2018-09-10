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Обязательная идентификация. Мининформ рассказал, как будут раскрывать комментаторов на сайтах
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На сайте Мининформа
Напомним, идентификация комментаторов нужна из-за поправок в Закон «О СМИ», которые вступят в силу 1 декабря. Если документ примут в таком виде, то на сайтах все комментарии можно будет писать только после идентификации. Прохождение процедуры приравнивается к согласию на сбор, обработку и хранение данных. Сам пользователь несет ответственность за сохранность аккаунта.
Владелец сайта может собирать, хранить и обрабатывать следующую информацию о комментаторе:
Владелец сайта обязан обеспечить сохранность данных на время действия пользовательского соглашения. А пользователь получит право одностороннего расторжения этого соглашения в любое время. Тогда информация о нем будет хранится еще полгода.
Владелец интернет-ресурса обязан предоставить информацию о пользователе «по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов КГК, Мининформации, налоговой, судов в порядке, установленном законодательством Беларуси».
Предложения по проекту принимают на электронную почту pravo@mininform.gov.by до 14 сентября.
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На сайте Мининформа опубликовали законопроект «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса». До 14 сентября...
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