Обязательная идентификация. Мининформ рассказал, как будут раскрывать комментаторов на сайтах

На сайте Мининформа опубликовали законопроект «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса». До 14 сентября на почту ведомтсва можно отправить предложение о доработке проекта, пишет dev.by.

Напомним, идентификация комментаторов нужна из-за поправок в Закон «О СМИ», которые вступят в силу 1 декабря. Если документ примут в таком виде, то на сайтах все комментарии можно будет писать только после идентификации. Прохождение процедуры приравнивается к согласию на сбор, обработку и хранение данных. Сам пользователь несет ответственность за сохранность аккаунта.

Владелец сайта может собирать, хранить и обрабатывать следующую информацию о комментаторе:

Полное имя, пол, дата и место рождения;

Адрес электронной почты;

Дата и время размещаения материалов;

Информация о сетевых характеристиках устройств, через которые человек подключается к сети.

Владелец сайта обязан обеспечить сохранность данных на время действия пользовательского соглашения. А пользователь получит право одностороннего расторжения этого соглашения в любое время. Тогда информация о нем будет хранится еще полгода.

Владелец интернет-ресурса обязан предоставить информацию о пользователе «по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов КГК, Мининформации, налоговой, судов в порядке, установленном законодательством Беларуси».

Предложения по проекту принимают на электронную почту pravo@mininform.gov.by до 14 сентября.