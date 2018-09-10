«Победа» выставлена на аукцион – покупателю ставят много условий

Минский кинотеатр «Победа» на улице Интернациональной выставлен на аукцион на право аренды, пишет TUT.by с ссылкой на Минский городской центр недвижимости. С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции – правда, в нем до сих пор ничего не сделали.

Характеристика здания

«Мінская спадчына» выставила на аукцион восемь объектов, среди которых и «Победа» площадью 1112,5 квадратных метров. Помещения расположены в подвальном этаже (109,4 м2), на первом (942,05 м2) и втором (61,05 м2) этажах. Целевое использование здания – под объект общепитания и торговли с кинозалом и другими культурно-развлекательными функциями.

Условия арендатору

Аренда возможна только если арендатор за свой счет (без последующей компенсации):

Разработает технологическую часть проектной документации и дизайн проекта интерьеров помещений в историческом стиле с применением элементов и тематики 50-х годов 20 века, согласует ее с арендодателем;



Закупит материалы и установит внутренние дверные проемы, займется покрытием полов, а также займется финишными внутренними отделочными работами;



Закупит и установит водопровод и канализацию, электроосвещение. При необходимости установит кондиционирование, ТВ, локально-вычислительную сеть, интернет, систему контроля доступа, видеонаблюдение, охранную сигнализацию;



Профинансирует установку наружной рекламы;



Оплатит услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией.

Начальная цена права заключения договора аренды – 1344,18 рубля. Срок аренды – 10 лет с момента ввода здания в эксплуатацию. Аукцион состоится 14 сентября.