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«Победа» выставлена на аукцион – покупателю ставят много условий
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Минский кинотеатр «Победа» на улице Интернациональной выставлен на аукцион на право аренды,
Характеристика здания
«Мінская спадчына» выставила на аукцион восемь объектов, среди которых и «Победа» площадью 1112,5 квадратных метров. Помещения расположены в подвальном этаже (109,4 м2), на первом (942,05 м2) и втором (61,05 м2) этажах. Целевое использование здания – под объект общепитания и торговли с кинозалом и другими культурно-развлекательными функциями.
Условия арендатору
Аренда возможна только если арендатор за свой счет (без последующей компенсации):
Начальная цена права заключения договора аренды – 1344,18 рубля. Срок аренды – 10 лет с момента ввода здания в эксплуатацию. Аукцион состоится 14 сентября.
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Минский кинотеатр «Победа» на улице Интернациональной выставлен на аукцион на право аренды, пишет TUT.by с ссылкой на Минский городской центр недвижимости. С 1...
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