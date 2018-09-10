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95 уголовных дел. Лукашенко высказался по «делу медиков» и назначил трех чиновников в здравоохранении
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Сегодня, 11 сентября, Александр Лукашенко дал согласие на назначение трех чиновников в сфере здравоохранения,
На должность замминистра здравоохранения назначен директор санатория «Белоруссия» в Крыму Борис Андросюк. Новым гендиректором «Белмедтехники» назначен бывший замначальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук, а на должность гендиректора «Белфармации» – бывший директор могилевского торгово-производственного предприятия «Фармация» Валентина Игнатенко.
Лукашенко о «деле медиков»
Говоря о коррупции в сфере здравоохранения, президент сказал, что «она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль – от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть, и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача – не найти «стрелочников», а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал».
По мнению Лукашенко, самое главное – это найти причины и предпосылки для такой масштабной коррупции,
Президент объяснил, почему «дело медиков» так важно: «Я хотел, чтобы все знали эту информацию и не было сетующих: «Зачем так жестко?» Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства. Меньше всего я хочу, чтобы эти громкие правонарушения негативно повлияли на отношение общества к отечественному здравоохранению. Такие случаи ни в коей мере не должны бросать тень на честных и порядочных работников здравоохранения, врачей, медсестер. И естественно, порядочных людей в нашей системе большинство».
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