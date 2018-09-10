95 уголовных дел. Лукашенко высказался по «делу медиков» и назначил трех чиновников в здравоохранении

Сегодня, 11 сентября, Александр Лукашенко дал согласие на назначение трех чиновников в сфере здравоохранения, пишет «Радыё Свабода» с ссылкой на БелТА. Также президент прошелся по «делу медиков», по которому завели 95 уголовных дел.

На должность замминистра здравоохранения назначен директор санатория «Белоруссия» в Крыму Борис Андросюк. Новым гендиректором «Белмедтехники» назначен бывший замначальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук, а на должность гендиректора «Белфармации» – бывший директор могилевского торгово-производственного предприятия «Фармация» Валентина Игнатенко.

Лукашенко о «деле медиков»

Говоря о коррупции в сфере здравоохранения, президент сказал, что «она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль – от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть, и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача – не найти «стрелочников», а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония. Так что не надо было ничего гадать, это было мое поручение контролирующим и правоохранительным органам. Причину я вам назвал».

По мнению Лукашенко, самое главное – это найти причины и предпосылки для такой масштабной коррупции, пишет TUT.by. По «делу медиков» завели 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов, а почти сто человек попали под следствие.

Президент объяснил, почему «дело медиков» так важно: «Я хотел, чтобы все знали эту информацию и не было сетующих: «Зачем так жестко?» Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства. Меньше всего я хочу, чтобы эти громкие правонарушения негативно повлияли на отношение общества к отечественному здравоохранению. Такие случаи ни в коей мере не должны бросать тень на честных и порядочных работников здравоохранения, врачей, медсестер. И естественно, порядочных людей в нашей системе большинство».