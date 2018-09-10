Определен состав участников II Европейских игр в Минске по пляжному футболу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

По итогам суперфинала Евролиги право выступить на главных стартах 2019 года получили команды России, Швейцарии, Украины, Португалии, Италии, Испании и Беларуси, которая заняла пятое место. Еще одним участником турнира по пляжному футболу будет сборная Румынии.

Как отметили в федерации, формула и расписание турниров на предстоящих играх будут разработаны позже. Соревнования по пляжному футболу в июне 2019 года в Минске состоятся на построенном стадионе для этого вида спорта в спорткомплексе «Олимпийский».

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

БЕЛТА.