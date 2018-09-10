В Логойском районе произошел взрыв на мини-заводе по изготовлению самогона, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Логойского РОВД Владимир Бутько.

«Утром 9 сентября в деревне Старый Млын Логойского района Минской области произошел взрыв в хозпостройке, в которой размещался мини-завод по изготовлению самогона. Пострадали двое мужчин. В милицию о чрезвычайном происшествии сообщил дежурный врач больницы, куда с термическими ожогами лица, туловища и конечностей 2-3 степени были госпитализированы потерпевшие», — рассказал Владимир Бутько.

По словам мужчин, они ремонтировали паровой котел в бане. Но во время осмотра места происшествия милиционеры обнаружили 465 л самогона и 600 л браги, а также самогонный аппарат. Позже один из пострадавших сознался, что со знакомыми занимался изготовлением самогона, а взрыв произошел во время ремонта оборудования. Самогонный аппарат демонтирован, самогон и брага уничтожены.

По факту изготовления самогона Логойским РОВД проводится проверка.

БЕЛТА.

Фото Логойского РОВД.