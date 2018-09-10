Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства системы здравоохранения уже к началу следующего года кардинальным образом решить все выявленные проблемные вопросы в данной сфере. Об этом стало известно сегодня по итогам совещания у главы государства, сообщает БЕЛТА.

Как было отмечено, необходимость подобного разговора на уровне Президента назрела давно, поскольку проблемы накапливались. Однако на фоне громких достижений и успехов в отечественной медицине вовремя не были замечены упущения и недостатки в работе отрасли, которые местами переросли в системные правонарушения.

«Наверное, вот эти успехи и похвала со стороны международных организаций, ВОЗ вам вскружили голову. Подумаешь, мелочевка какая-то… Люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Откройте любое СМИ, в интернет посмотрите, социальные сети — вы там увидите свою работу», — обратил внимание глава государства.

«При всех социологических опросах, какой ни проводишь, как минимум в пятерку негатива вы всегда попадаете. Жалуются на равнодушие, плохое отношение, особенно там, где люди лечатся, — на местах, — отметил Александр Лукашенко. — Хирургия, гинекология, терапия, кардиология… Находятся на лечении обычные люди. Посмотрите на них, как они реагируют на вашу работу, — там проблем выше крыши, а вы по верхушкам полетели».

Президент перед руководством отрасли и контролирующих органов поставил вопрос, почему стали возможны выявленные факты, в том числе коррупционного плана. «Почему это стало возможно? Вы объясните, чтобы люди вас сегодня услышали и поняли причину. Да, немало, — сотня пока попала под следствие. Но ведь работают (в системе здравоохранения. — Прим. БЕЛТА) 270 тыс. И пятно на них всех легло. В чем виноваты те люди, которые честно и добросовестно исполняют свой долг? В чем виноваты они перед вами, перед теми чинушами, которые брали взятки в Министерстве здравоохранения, перед руководителями организаций, притом с большими именами? Сотни тысяч долларов в тайниках, гаражах. Как это могло произойти, почему так произошло? Ведь я, назначая вас, обратил на это ваше внимание», — сказал глава государства, обращаясь к министру здравоохранения Валерию Малашко. Аналогичного плана вопросы он адресовал и первому заместителю министра Дмитрию Пиневичу.

Александр Лукашенко напомнил, как во время посещения одной из больниц он предупреждал министра и тогда еще вице-премьера Василия Жарко, чтобы они внимательно изучили ситуацию в сфере ценообразования. «Вы мне доложили бойко потом, что все у нас в порядке. А оказывается — нет. Я же вас предупреждал, что вы отвечаете за систему. Кивать не на кого, — подчеркнул белорусский лидер. — Вы куда смотрели? Ведь там задержаны непосредственно ваши подчиненные. Вы мне так вот честно скажите, вы способны управлять министерством? Ведь если вы не способны, дальше будет хуже».

«Оправдываться здесь нечем. Стыдно, конечно, в первую очередь это недобросовестность отдельных руководителей. И, конечно, трудно объяснить поведение отдельных наших руководителей. Но вместе с тем систему мы в целом планируем менять. Прозрачность закупок должна быть изначально», — сказал министр.

Валерий Малашко доложил о предлагаемых и планируемых мерах по наведению порядка в отрасли, планах по повышению качества медобслуживания населения на различных уровнях, обеспечению необходимого ассортимента и приемлемых цен на лекарственные средства, гарантированию прозрачности проведения тендеров, изменениях в работе с кадрами.

В целом министр заверил, что сделает все для того, чтобы исправить недостатки и чтобы система здравоохранения работала стабильно.

Для нынешнего состава руководства Министерства здравоохранения определено время — к началу следующего года кардинальным образом исправить ситуацию в отрасли, искоренить коррупционные явления, а также то, что дает основу для них. Важны и вопросы повышения имиджа ведомства. Президент анонсировал на начало года крупное совещание по теме здравоохранения, где комплексно будут рассмотрены состояние и перспективы отрасли.

Александр Лукашенко особо предупредил нынешних руководителей о недопустимости вовлечения и причастности к противоправным действиям, за что последуют самые жесткие меры. «Не дай бог мне доложат хоть малейшую зацепку по персоналиям, по руководству Минздрава, я буду настаивать на том, чтобы умножили на три. Минимум получите коэффициент три. Если где-то снисхождение к кому-то будет, то вам будет увеличение», — сказал глава государства.

БЕЛТА.