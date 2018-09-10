В середине минувшей недели в отделе писем редакции «КС» раздался звонок. С вопросом «Куда сдавать яблоки?» к нам обратился житель д. Прилепы. Дескать, урожай богатый: самим не съесть и жалко, что впустую пропадает. Хотелось бы реализовать, только вот проблема: транспорта нет, и доставить к месту заготовки нет возможности. Есть ли выход из данной ситуации?

Известно, что безвыходных ситуаций не бывает. Мы связались со специалистами Смолевичского райпо, которые быстро пролили свет на данный вопрос. И рассказали о том, что у заготовителей потребкооперации горячая пора: заготовка яблок идет полным ходом. Год выдался урожайным — только успевай собирать.

Оказалось, реализовать яблоки несложно. Как заверили в райпо, достаточно обратиться в магазины Смолевичского райпотребсоюза, которые есть практически в каждом населенном пункте района и сдать яблоки прямо там. Если и это предложение не устраивает жителей, можно позвонить по телефонам горячей «яблочной» линии (8 (044) 5052417, 8 (01776) 28-1-65), где специалист сориентирует и подскажет, как быть. Кроме того, заготовители райпо сами выезжают в населенный пункт и собирают у населения яблоки. Поэтому везти свой урожай в ближайший пункт приема или вызвать заготовителя на дом – это владельцы приусадебных участков решают сами.

Пока райпо принимает опад по цене 5 копеек за килограмм. Расчет наличными на месте. Заготовители Смолевичской кооперации уже закупили у населения более 4-х тонн яблок-паданок, которые пойдут на переработку. Товарный фрукт начнут собирать позже, и цену за него специалисты пока не называют. Только сетуют в райпо на то, что население не очень активно принимает участие в сдаче яблок. А ведь год урожайный, и много яблок попросту пропадает.

Вот ведь как: в райпо хотят принимать яблоки и ждут сдатчиков а те, в свою очередь, не знают, куда обращаться. Надеемся, что эта публикация изменит ситуацию.

К слову, в районке печаталось объявление Смолевичского райпо о заготовке яблок. Будьте внимательнее. Следите за новостями.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.