Лукашенко потребовал срочно решить проблемы в здравоохранении

В медицинской сфере Беларуси накопились проблемы, которые необходимо срочно решать, не ограничиваясь новыми назначениями.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о проблемных вопросах 11 сентября в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что ему стала поступать информация о том, случаев коррупции в медицинской сфере выросло в два раза.

«Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль - от частников, военнослужащих, государственных служащих до Министерства здравоохранения, а может быть и выше, следствие разберется. Мной была поставлена принципиальная и жесткая задача - не найти "стрелочников", а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония», - сказал Лукашенко.

По его словам, самым важным было выявить предпосылки и причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. В результате проведенной работы почти 100 человек попали под следствие.

Президент отметил «спокойную и аккуратную» работу КГБ и подчеркнул, что «невиновные ни в коем случае не должны нести ответственности». Жесткость действий он обосновал так: «Это здоровье людей, и это большие деньги, которые мы вкладываем, и которые кое-кто решил прикарманить через цены на медтехнику и лекарства».